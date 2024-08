Energetický trh se promění. Odchod od uhlí sice znamená velkou příležitost pro solární elektrárny, ale jejich intenzivní výroba snižuje jejich výnosnost. Další na řadě jsou baterie a agregátoři flexibility, tvrdí Georg Hotar, spoluzakladatel a šéf společnosti Photon Energy, která patří k největším solárním firmám s českými kořeny a zároveň je zalistovaná na pražské burze. Firma za celý letošní rok počítá se ziskem mezi 395 až 444 miliony korun, což je sice zhruba trojnásobek oproti roku 2023, ale zároveň až o třetinu méně než v rekordním roce 2022.

Legendární francouzský herec, producent a režisér Alain Delon, který zemřel v neděli ve věku 88 let, zanechal významnou stopu nejen na poli filmu, ale také v oblasti byznysu. Především v sedmdesátých letech minulého století úspěšně podnikal v řadě odvětví od kosmetiky až po hazard. Těmito aktivitami si dokonce jeden čas vydělával více peněz než kolik inkasoval za své slavné filmové role. Zůstal po něm majetek v hodnotě kolem 250 milionů eur, asi 6,3 miliardy korun. Řadil se tak mezi nejbohatší francouzské umělce.

FLOW: Cestuje nejvíc lidí v historii, současná situace je neudržitelná, tvrdí expertka Dolanská • e15

Dánsko se stává farmaceutickou velmocí. Do popředí pozornosti se v současnosti tlačí společnost Bavarian Nordic, která vyrábí vakcínu proti onemocnění mpox, označovanému také jako opičí neštovice. Biotechnologická firma Bavarian Nordic v sobotu oznámila, že plánuje navýšení výroby své vakcíny Jynneos proti nemoci mpox. Dánská společnost je jednou z mála na světě, která očkování proti nemoci nabízí, a jako jediná získala pro svou vakcínu proti mpox schválení evropských a amerických úřadů.

Herní průmysl čeká růžová budoucnost. Byznys s hrami pro počítače, mobilní zařízení i konzole má dál stabilně růst a posilovat svůj vliv ve společnosti napříč kontinenty. Ve své prognóze The Global Games Market Report 2024 to uvádí společnost Newzoo, jež toto odvětví dlouhodobě analyzuje. Trh podle Newzoo roste pomalu, ale konzistentně, v čemž by měl i nadále pokračovat. Celkem se má v tomto odvětví letos „protočit“ 187,7 miliardy dolarů, meziročně o 2,1 procenta více.

