Bezprecedentní íránský útok na izraelské území opět ukázal, že Blízký východ je jen pár krůčků od rozsáhlé války. Teherán, který si v regionu roky pěstuje spojence na špinavou práci, zároveň předvedl své rostoucí sebevědomí. Zdá se přitom, že ochota Západu výrazněji mu přistřihnout křídla zůstane malá. Bílý dům nechce pár měsíců před volbami riskovat další eskalaci napětí. Pokud však spojenci Izraele nepřijdou s rozhodnou odpovědí, může Írán dojít k přesvědčení, že lze na židovské a americké cíle útočit beztrestně.

Martin Záklasník, někdejší velká ryba českého byznysu, ve své nové roli uvažuje nad kouzlem i pastmi korporátního světa, nepřetržitým voláním změn i nad potupnými konci špatných leaderů. V rozhovoru pro e15 magazín mluví také o radosti napříč všemi generacemi. „Přese všechno mají pro mě korporace velkou přitažlivost, protože sice pozvolna, ale nakonec důrazně prosazují aktuální témata včetně těch společenských,“ říká kouč, který pomáhá zlidšťovat vedení firem.

S pořízením zbrusu nových aut značek typu Ferrari, Maserati, Porsche, či dokonce Rolls-Royce se obvykle pojí nejen vysoké očekávání, ale i vysoká cena. Proto drtivá většina zájemců v Česku až do konce loňského roku nakupovala „na firmu“. Mohla totiž využívat dvojici výhod: mimořádných odpisů a odpočtu DPH z kupní ceny vozu jakékoliv hodnoty. Oba způsoby, jak legálně optimalizovat daně, však s příchodem roku 2024 skončily – a s nimi i žně prodejců.

Tématem rozhovorů českého premiéra s americkou stranou bude i poslední vývoj na Blízkém východě a rozsáhlý letecký útok Íránu na Izrael. Může to ovlivnit program návštěvy. Před odletem do USA to dnes novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS), který se má v pondělí v Bílém domě setkat s americkým prezidentem Joem Bidenem. S představiteli Spojených států chce mluvit také o další vojenské podpoře Ukrajiny, bez níž by bylo podle Fialy velmi obtížné, ne-li nemožné, zastavit ruskou agresi, které Ukrajina už přes dva roky čelí.

