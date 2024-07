Pokus o atentát na favorita amerických prezidentských voleb mimo jiné přelil pozornost investorů k bitcoinu i dalším kryptoměnám. Nejde jen o to, že jejich ceny náhle citelně posílily – bitcoin vyšplhal na dvoutýdenní maxima, když se během neděle vrátil nad 60 tisíc dolarů a v růstu pokračoval i během pondělí. Podobným tempem posílil i ether nebo solana. Virtuální měny, které neznají nic jako víkendovou přestávku v obchodování, byly zároveň tou jedinou třídou aktiv, kterou šlo ihned po nedělní střelbě nakupovat nebo prodávat.

Geopolitika začala v posledních letech zásadně promlouvat do světa investic. Berou ji vážně i ty největší světové investiční fondy, ke kterým patří také francouzská společnost Amundi. Vznikla fúzí správy aktiv dvou francouzských bank Crédit Agricole a Société Générale, matky české Komerční banky, a dnes spravuje majetek v hodnotě více než dvou bilionů eur. Je tak největším správcem aktiv v Evropě. „Geopolitika už není pouhým rizikem, na které je třeba brát zřetel při hedgingové strategii portfolia. Dnes je zcela klíčová k pochopení světa investování,” vysvětluje Francesco Sandrini, vedoucí oddělení multi-asset strategií v Amundi, s nímž e15 hovořila při příležitosti červnového Amundi Investment Fora v Paříži.

Čínská společnost Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) hodlá expandovat do Evropy. Největší světový výrobce baterií do elektromobilů, jehož akumulátory pohání tesly i škodovky, proto chystá fond, který má jeho spanilou jízdu především na starý kontinent zafinancovat. Přispět do něj mají evropské automobilky, státní investiční fondy i nejbohatší rodiny, které gigant z Fu-ťienu oslovil, zjistily Financial Times.

FLOW balance: Musíme přidat hodiny tělocviku ve školách jako v zahraničí, děti tloustnou, tvrdí trenér Barák • e15

✅ Zara a další značky Inditexu v ČR více než zdvojnásobily zisk na 303,7 miliardy korun

Čistý zisk španělské skupiny Inditex, do které patří oděvní značky Zara, Bershka či Massimo Dutti, vzrostl v Česku za účetní období od 1. února 2023 do letošního 31. ledna meziročně více než dvojnásobně, a to ze 119,8 milionu korun na přibližně 303,7 milionu korun. Tržby oproti předchozímu finančnímu roku stouply o 17,2 procenta na celkových asi 3,4 miliardy korun. Vyplývá to z účetní uzávěrky skupiny zveřejněné ve Sbírce listin. Společnost Inditex je největším maloobchodním prodejcem oděvů na světě s akciemi na burze.

Stane se dnes: