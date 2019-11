Ranní přehled podle Bloombergu: Hongkong jako úkol pro Čínu a optimismus v obchodní válce | E15.cz

Konec v nedohlednu

Agentura Bloomberg uvedla, že zatím neexistují žádné náznaky toho, že by měly déle než pět měsíců trvající demonstrace obyvatel Hongkongu skončit. Tamní vláda také informovala o smrti sedmdesátiletého muže poté, co byl zasažen cihlou při protestech. Čínský prezident Si Ťin-pching během diplomatické cesty do Brazílie uvedl, že ukončení násilí vnímá jako ten „nejnaléhavější úkol“.

Optimismus kolem obchodní války

Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow uvedl, že rozhovory kolem první fáze obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou finišují a obě strany jsou v úzkém kontaktu. Doplnil, že obě strany vyslaly pozitivní signály. Ve čtvrtek například Čína zrušila cla na dovoz americké drůbeže, která zavedla v roce 2015.

Pokles u Walmartu

O 5,4 procenta na 4,7 miliardy dolarů (109 miliard korun) klesl ve čtvrtletí provozní zisk americké společnosti Walmart. Bylo to zejména kvůli investicím do internetového obchodu. Pozitivní zprávou pro Walmart je, že zvýšil maloobchodní tržby, což analytici neočekávali. Zlepšil také výhled na celý rok.

Pomoc od papeže

Evo Morales, bývalý prezident Bolivie, hodlá požádat organizaci OSN a možná i papeže Františka o pomoc. Morales chce, aby se chopili role prostředníků a pomohli mu urovnat situaci v jihoamerické zemi. Pro agenturu AP uvedl, že se i nadále považuje za prezidenta Bolívie. Zákonodárci podle Moralese totiž stále neschválili jeho demisi, kterou podal minulý týden.

Další dlouhý let

Qantas Airlines mají za sebou další milník. Australská aerolinka, která nedávno podnikla úspěšný let z New Yorku do Sydney bez mezipřistání, dokončila i další podobný let. Boeing 787-9 Dreamliner se 46 pasažéry na palubě letěl tentokrát z Londýna a celou cestu bez mezipřistání zvládl za 19 hodin a 19 minut.

Fosilní paliva mají smůlu

Zastavit financování projektů v oblasti fosilních paliv se rozhodla Evropská investiční banka. A to od konce roku 2021. Oznámil to viceprezident banky Andrew McDowell.