Ranní přehled podle Bloombergu: Trhy čekají na rozhodnutí Fedu. Americké sazby by mohly klesnout | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Británie půjde znovu k volbám

Britskému premiérovi Borisu Johnsonovi se v úterý nakonec podařilo prosadit nové předčasné volby, a to na 12. prosince. Paralyzovaná politika jedné z největších ekonomik Evropy by se tak ještě letos mohla odšpuntovat. Pro Brity to nicméně budou již třetí volby za 4,5 roku. Vybrat si budou muset mezi probrexitovým a kontroverzním Johnsonem a radikálně levicovým lídrem labouristů Jeremym Corbynem.

Přiletí z Fedu holubice, nebo jestřáb?

Asijské trhy otevřely středeční obchodní den v červených číslech. Pro další vývoj trhů a zejména těch západních však bude podstatné především rozhodnutí americké centrální banky (Fed), která dnes s největší pravděpodobností sníží úrokové sazby. Důležitý pro trhy bude ale i projev guvernéra, tedy zda doprovodí rozhodnutí spíše holubičí, či jestřábí rétorikou.

Trump si nejspíš došlápne na automobilky

Americký prezident Donald Trump chce podle zdrojů blízkých Bílého domu nařídit, jak a kde budou moci automobilky vyrábět nejen auta, ale i autodíly. Připravovanou regulaci Trump řeší se zástupci Kongresu i samotných automobilek. Trump chce údajně tak obecnou a zároveň přísnou regulaci, že by to mohlo zvýšit ceny aut i zisky firem, varují zainteresované podniky, právníci i americká komise zahraničního obchodu. Regulace každopádně ilustruje, jak dramaticky se Trump vzdaluje od principu takzvaného volného trhu, píše agentura Bloomberg.

Modi stáčí Indii čím dál více doprava

Indický premiér Naréndra Modi, který strávil své první volební období tím, že reformami vyvažoval atraktivitu země pro zahraniční investory a hrdé hinduisty, kvůli zpomalující se ekonomice posouvá zemi stále více doprava. Nyní ovšem klesl růst ekonomiky na nejnižší úroveň za šest let, a Modi proto sahá k čím dál pravicovějším nástrojům. U indických muslimů, kteří tvoří zhruba 15 procent indické populace, však pravicové reformy vyvolávají obavy. Nejen že se změnil muslimský rozvodový zákon, na což jsou muslimové obzvláště citliví, ale prosadila se i povinnost zaktualizovat si osobní údaje na úřadě. Kvůli tomuto novému pravidlu přitom mohou přijít o občanství až dva miliony lidí, včetně muslimů.

Bitcoinová rally nejspíš prozatím končí

Bitcoin znovu nabírá sílu. V posledních dnech hodnota mince vzrostla o 2,5 tisíce dolaru. Vzpruhu kryptoměně dodalo prohlášení čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, že nejlidnatější země světa bude masivně investovat do technologie blockchain, tedy speciální databáze, na které běží právě bitcoin. Technické indikátory nicméně naznačují, že další růst bude v současné době složitý.