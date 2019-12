Trump hrozí cly na všechny strany - ranní přehled | E15.cz

Web E15.cz přináší několik důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Muž tarifů

Americký prezident Donald Trump nehrozí cly zdaleka jen v Číně. Navrhuje cla na francouzské luxusní zboží jako šumivá vína, sýry, kabelky a makeupy v reakci na francouzský návrh daně digitálního podnikání, která se má týkat i amerických gigantů jako Google, Apple nebo Facebook. V Případě Brazílie a Argentiny Trump už přešel k činům a obnovil cla na dovoz oceli a hliníků z těchto zemí. Americký prezident také pohrozil Číně, že pokud obě země nedokážou vyjednat obchodní dohodu, zvýší stávající tarify.

Nová strategie

Nová šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová poprvé vystoupila v Evropském parlamentu. Prohlásila, že ECB bude rezolutně obnovovat cenovou stabilitu v eurozóně a že nadcházející přehodnocení strategie banky bude „dalekosáhlé“. Na rozdíl od svého předchůdce Maria Draghiho také otevřeně vyzvala evropské vlády, aby stimulovaly růst regionální ekonomiky.

Napětí v koalici

Nové, více doleva orientované, vedení německé sociální demokracie reprezentované Norbertem Walter-Borjansem a Saskiou Eskenovou naznačilo, že nemá v plánu otevřený střet s koaličními křesťanskými demokraty. To ale neznamená, že napětí mezi oběma stranami zmizí.

Zelená dohoda

Evropská unie na summitu v Bruselu příští týden zřejmě představí globálně dosud nejambicióznější plán boje proti změnám klimatu. Členské státy by se měly zavázat k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 a větší míře „zelených“ investic, zároveň by došlo k uvolnění pravidel týkajících se zákazu státní podpory pro firmy.

Očekávané události

Asijským akciovým trhů se dnes příliš nedaří, ale v Evropě se po pondělním výprodeji očekává růst. Donald Trump se zúčastní summitu NATO v Londýně a setká se s královnou Alžbětou II.