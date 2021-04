Soud zamítl žalobu fondu Kingstown proti Vítkově CPI | E15.cz

Vítkova CPI Property Group si připsala další úspěch ve sporu s americkým hedgeovým fondem Kingstown a společností Investhold LTD podnikatelů Marka Čmejly a Jiřího Diviše. Soud v New Yorku zamítl žalobu, podle které CPI zmíněné společnosti cíleně pomlouvala v médiích.

Vše se točí kolem sporu o údajně nepřátelské převzetí realitní skupiny Orco Property Group ze strany Vítka. Toho kvůli tomu v dubnu 2019 zažaloval Kingstown a přes svoje společnosti Investhold LTD a Verali Limited také miliardáři Marek Čmejla a Jiří Diviš.

Kingstown stavěl žalobu na tom, že byla porušena jeho práva minoritního akcionáře ve skupině Orco. Žalující strany tvrdí, že Vítek vymyslel plán, jak skupinu skrytě ovládnout. Poté vytuneloval její nejhodnotnější části, přičemž nemovitosti prodával pod cenou třetím subjektům, které podle žaloby skrytě ovládal. CPI toto tvrzení od začátku odmítá.

Podle žalujících došlo i na praní špinavých peněz. U soudu žádali odškodnění ve výši v přepočtu sedmdesáti miliard korun. Soud v New Yorku však loni v listopadu tuto žalobu zamítl. Žalující se následně proti verdiktu odvolali, takže spory pokračují.

Žaloba, kterou tento týden zamítl soud v New Yorku, se týkala údajných pomluv ze strany CPI. Kingstown ji podal loni v červnu. „V jedenácti bodech žaloby je popsáno a podloženo jednání v podobě hanebných vyjádření CPI a jejích zástupců do médií. Popisujeme, jak zástupci CPI svými četnými prohlášeními v médiích v podstatě poukazovali na to, že žaloba je vykonstruovaná a založená na nepravdivých údajích. Dále také to, že žaloba má sloužit jen jako mediální nátlak,“ uvedl Kingstown loni v červnu.

Žaloba mapovala prohlášení skupiny CPI v médiích. Kingstown také jako důkazy doložil příslušné publikované články. Žalobci také uvádějí, že New York sice dovoluje, aby se strana sporu účinně bránila u soudu, nedovoluje ale, aby lhala a pomlouvala protistranu v tisku. Tyto argumenty však soud zamítl.

Spor mezi CPI a skupinou reprezentovanou fondem Kingstown se vede také v Lucembursku. Také tam Vítek zaznamenal dílčí úspěchy. Finální rozhodnutí však nepadlo.

Radovan Vítek byl před smrtí Petra Kellnera podle magazínu Forbes 2. nejbohatším Čechem. Jeho CPI Property Group je největším vlastníkem komerčních nemovitostí v Česku. Nemovitosti však vlastní také v Británii, ve Francii, v Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku na Slovensku a ve Švýcarsku.

Hrubý provozní zisk realitní skupiny CPI Property Group loni meziročně vzrostl o 15,9 procenta na 338 milionů eur, zatímco tržby klesly o 7,3 procenta na 623 milionů eur. Čistý příjem z obchodních činností stagnoval na 344 milionech eur.