Autor pražského Savarinu uspěl na World Architecture Festival | E15.cz

Mezinárodní odbornou porotu zaujal londýnský projekt Coal Drops Yard, díky kterému se nevyužívané uhelné sklady proměnily na veřejný multifunkční prostor a veřejný prostor Vessel v New Yorku. Ten se stal nejlepším unikátním architektonickým objektem.

Padesát metrů vysoká kovová věž složená ze změti schodišť stojí na náměstí Nelsona Byrda Woltze na Manhattanu, vklíněná mezi mrakodrapy.

„Není to budova, není to socha a není to ani umělecké dílo, i když splňuje funkci všeho, co jsem zmínil. Svým způsobem jde vlastně o kus nábytku, který se ještě bude vyvíjet," popsal Vessel Heatherwick při jeho otevření pro server Dezeen.com.

Pod vedením Heatherwicka nyní vzniká pražský projekt Savarin, který zahrnuje rekonstrukci barokních budov, nový veřejný prostor s obchody a restauracemi nebo veřejnosti přístupné střešní zahrady. Stejně jako Vessel budou i objekty v Praze lemovány podobnými schodišti.