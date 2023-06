Místo bytů sklady. Brownfield Avia v Letňanech marně čeká na rozvoj | e15.cz

Obří areál po slavné továrně na letadla a automobily Avia v Letňanech prochází náročnou miliardovou sanací. Developer Odien Real Estate tam chce postavit obytnou čtvrť se školami a službami a potenciálně i tramvajovou tratí, ale šestnáct let čeká na změnu územního plánu. Byť dohoda s městskými částmi a magistrátem vzniká, netrpělivý developer už má plán na vybudování skladového parku.

Územní plán pro brownfield o rozloze poloviny Malé Strany nyní umožňuje průmyslové využití. „Areál není i přes probíhající sanaci využíván tak, jak by měl, a my stále stojíme na místě, což bohužel nejde napořád. O změnu územního plánu usilujeme už od roku 2007, a protože v současnosti by měl být areál podle stávajícího územního plánu využíván průmyslově, plánujeme v jeho části vybudovat projekt Avia Business Park,“ uvedl zakladatel skupiny Odien Mike Saran.

Projekt může podle něho fungovat v souladu s chystanou obytnou čtvrtí. Objekty v areálu půjdou podle něj využít na okolí nerušící výrobu, kanceláře, dílny, prodejny nebo showroomy. Developer již zažádal o posouzení vlivu projektu na životní prostředí EIA.

„Pokud se změna územního plánu bude dále odkládat, budeme muset areál rozvíjet jako průmyslovou a logistickou zónu v souladu se současným územním plánem. Chci však zdůraznit, že stále chceme naplnit naši vizi živé čtvrti Avia City, která by pro Letňany, Čakovice i pro Prahu představovala lepší variantu,“ dodal Saran. Praha by navíc od Odienu získala 1,5 miliardy korun na kontribucích, tedy příspěvcích developera městu na rozvoj veřejné vybavenosti. Pokud se projekt čtvrti nerealizuje, nezíská metropole žádné peníze.

Se změnou územního plánu již souhlasily Čakovice, do jejichž území areál z menší části zasahuje, pro jsou i zástupci magistrátu. Letňanská radnice má ovšem výhrady a čeká na dokončení smlouvy mezi městem, městskými částmi a developerem, která by určila pravidla pro výstavbu nové čtvrti. Letňanský starosta Zdeněk Kučera (ANO) se k věci odmítl vyjádřit, v minulosti zdůraznil, že radnici jde zejména o dostatek škol a školek a vyřešení infrastruktury, neboť nová výstavba by mohla přilákat patnáct až dvacet tisíc obyvatel.

Dohodu zdržely komunální volby i náročné povolební období. Tento týden se ovšem zástupci magistrátu a dotčených městských částí sešli s developerem. „Mám pocit, že jsme se posunuli. Není to festival dohody, ale ani dramatických obstrukcí. Právníci dostali za úkol na smlouvě pracovat a rád bych, abychom ji na zastupitelstvu do října schválili,“ řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Chystané haly nechtěl příliš komentovat. „Vnímám to jako nějakou mezifázi v přemýšlení investora, která nevyžaduje změnu územního plánu,“ řekl. „V tuto chvíli vidím práci na dohodě v území tak, aby tam skutečně vzniklo multifunkční městečko, které pokryje potřeby nových i stávajících obyvatel,“ dodal Hlaváček.

Areál je teď neprůchozí, což trápí zejména obyvatele Čakovic, kteří jej musejí objíždět. Pro hlavní město je klíčové vyřešit infrastrukturu. Proto s dopravním podnikem jedná o tramvajové trati a s ministerstvem dopravy o potenciální stanici chystané vysokorychlostní železnice.

Výstavba nové čtvrti by měla po etapách trvat 15 až 25 let, investice dosáhnou několika desítek miliard korun. Revitalizaci areálu za více než miliardu částečně platí investor a částečně stát prostřednictvím ministerstva financí. V Letňanech je řada dalších rozvojových území, kromě Avie je to například sportovní letiště, kde chce stavět skupina PPF, zvažuje se také výstavba na městských pozemcích u stanice metra Letňany.