Tolik potřebné byty nevznikají jen v novostavbách, někteří developeři se často pouštějí i do náročných konverzí bývalých továrních a průmyslových staveb, kanceláří nebo nepoužívaných skladů na byty. A to i přesto, že by bylo leckde levnější stavbu zbourat a postavit novou. Loni se dokončilo podle Českého statistického úřadu 426 bytů v nebytových budovách, zahájena byla v těchto objektech výstavba 1807 dalších bytů.