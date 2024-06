Má jít o jednu z největších letošních akvizic na rezidenčním trhu. Developerská společnost Central Group pod vedením Dušana Kunovského vstoupila do rozsáhlého projektu u stanice metra Invalidovna, kde se už několik let připravuje přeměna sportovního areálu Čechie. Developer se zde chytá postavit čtvrť s názvem Nový Karlín s více než tisícovkou bytů.

Jak vysoká byla investice do pěti hektarů pozemků i se stávajícím hotelem Čechie, nechtěl developer s odkazem na dohodu o mlčenlivosti sdělit. Podle informací serveru Seznam Zprávy by ale mělo jít až o tři miliardy korun. Celkové příspěvky developera pro Prahu a osmou městskou část přesahují 325 milionů korun.

„Akvizici jsme projednávali více než dva roky. Je to naše nejdražší a nejkomplikovanější transakce za celých třicet let existence Central Group,“ přiznává Kunovský. Nákup Kunovský oznámil krátce poté, co byla pražským zastupitelstvem v minulém týdnu schválena změna územního plánu, která umožní v této lokalitě bytovou výstavbu.

Rozhovor pro FLOW s Hanou Landovou o stavebním zákonu • e15

Developer chce ještě letos uspořádat urbanistickou soutěž na řešení pětihektarového areálu a architektonický workshop na podobu nových budov. „Pro návrhy staveb v této lokalitě plánujeme oslovit desítky různých architektonických ateliérů. Bude to skvělá a unikátní nová městská čtvrť. Za to osobně ručím,“ dodává Kunovský. Po získání stavebního povolení by se mohlo začít stavět v průběhu roku 2028, celá čtvrť by mohla být dokončena o pět let později.

Pohled na sportoviště s hotelem Čechie, kde bude stavět Central Group.|Central Group

Nový Karlín má být zejména rezidenční. Vzniknout zde mají jak vlastnické byty, tak i nájemní bydlení. V přízemích budov se budou nacházet restaurace, obchody a další komerční provoz. Developer musí v rámci dohody postavit pro Prahu 8 také kanceláře a ordinace.

Central Group se stal jedním z několika velkých developerů, kteří se podílejí na nové podobě Karlína. Na Rohanském ostrově například už dnes staví Sekyra Group a J&T Real Estate. Velká část proměny se ale soustředí právě do okolí Invalidovny. Na nejlukrativnějším místě, přímo u stanice metra, se chystá například stavět Trigema, která stojí za nedalekým projektem Fragment se sochami Davida Černého.

Naproti přes ulici chystá developer J&T Real Estate budovu s pracovním názvem Rustonka West, která bude navazovat na stávající komplex Rustonka. Plány tu mají ale třeba i památkáři, kteří chtějí přestavět barokní budovu historické Invalidovny, nebo Národní divadlo, které si chce na Invalidovně postavit rozsáhlé servisní centrum.