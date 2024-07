Lidé přestávají vyčkávat. Po suchém loňském roce se opět začínají zvedat prodeje bytů a tím i jejich ceny. „Nízká inflace stlačila hypoteční sazby a uvolnění úvěrových podmínek ze strany České národní banky umožňuje, aby od závěru loňského roku dosáhlo na financování bydlení více lidí,“ upozorňuje výkonný ředitel společnosti Trikaya Dalibor Lamka. „Oba faktory jsou hnacím motorem cenového růstu bytů, i když zatím jen pozvolného.“

Koupě bytu v brněnské novostavbě dnes vyjde na zhruba 130 tisíc korun za metr čtvereční, za padesátimetrový byt si tak prodejce v průměru účtuje kolem 6,5 milionu korun. Každým měsícem nabídková cena bytů podle analýzy stoupá, v červnu se průměrná cena volných bytů vyšplhala z květnových 129 tisíc korun až na 131 700 korun za metr čtvereční. Prodejní ceny kopírují růst těch nabídkových, ve druhém čtvrtletí dosáhly 127 500 korun za metr čtvereční. Za nadstandardní projekty si ale prodejci dokážou říci i o 200 tisíc korun za metr čtvereční.

K radosti prodejců také prudce vzrostla poptávka. Od dubna do června se v Brně prodalo 372 nových bytů, zatímco před rokem touto dobou to bylo jen 105 bytů. Podle odborníků se vrací poptávkový trend z doby před vypuknutím války na Ukrajině počátkem roku 2022. Brněnský trh tehdy zaznamenal kromě vyšší poptávky i prudký skok v cenách; zatímco začátkem roku 2020 se nové byty prodávaly ještě za 85 tisíc korun za metr čtvereční, ve druhé polovině roku 2021 se průměrná cena najednou vyšplhala až na 125 tisíc korun a od té doby jen stoupá.

„Tři sta sedmdesát dva prodaných bytů za jediné čtvrtletí není výrazný nadprůměr pouze v kontextu posledních dvou let. Od roku 2013, od kterého analýzy trhu pravidelně vydáváme, se v Brně více novostaveb prodalo jen ve dvou případech – ve druhém čtvrtletí 2016 a poté o pět let později ve druhém čtvrtletí 2021,“ přibližuje Lamka. Češi se podle něj pouštějí nyní do koupě vlastního bytu nejen kvůli zpomalení inflace a snižování úrokových sazeb, ale i kvůli tomu, že ceny nájmů zůstávají stále vysoké.

V Brně také zdražují starší byty. Podle posledních dat portálu Bezrealitky dosáhla cena za metr čtvereční 90 tisíc korun, což je meziročně o deset procent více. O čtvrtinu meziročně zdražily také jihomoravské rodinné domy, které jsou v kraji preferovaným typem bydlení.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Víta Hradila se bytový trh definitivně odrazil ode dna. Roli hraje i přetrvávající nízká nezaměstnanost a tlak na růst mezd, což posiluje finanční zázemí spotřebitelů. „Nejpravděpodobnějším dalším scénářem je oživování poptávky po nemovitostech, která bude narážet na setrvale omezenou nabídku. Ceny bytů tak již další pokles zřejmě nečeká, naopak lze počítat s jejich zrychlujícím růstem,“ domnívá se Hradil.