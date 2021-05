UDI Group bude stavět byty pro Srby. Výstavba vyjde na 1,6 miliardy | E15.cz

„Územní rozhodnutí pro stavbu jsme získali do půlroku od podání žádosti, jen necelých devět měsíců od chvíle, kdy jsme pozemek v Novém Bělehradu koupili. A to včetně přípravy celého projektu. Vydání stavebního povolení očekáváme v srpnu. Stavět chceme začít na podzim,“ říká ředitelka komunikace UDI Group Marcela Fialková. V Česku by podle ní podobný proces zabral přes pět let.

Srbsko je aktuálně největším zahraničním trhem portfolia UDI Group. Skupina vyjma Srbska a Česka působí také v Maďarsku a Polsku a zvažuje i další možnosti expanze ve středoevropském regionu. Společnost se nezaměřuje pouze na výstavbu bytů, ale také na kanceláře, obchodní centra i průmyslové nemovitosti. Společnosti uvádí, že aktuálně staví či připravuje celkem 15 projektů, které v následujících pěti letech přinesou výnos v řádu přesahujícím 37 miliard korun.

Projektu Blok 58, není jediným, který skupina v Srbsku chystá. V zemi připravuje svůj vůbec největší projekt Duga, který bydlení s maloobchodem v parteru kombinuje také s kancelářemi. V Srbsku investuje také do dalšího bytového komplexu a moderního logistického centra u Bělehradu. Zvažuje také další akvizice.

„Výstavba je zde s ohledem na velmi vysoké poplatky městu sice nákladnější než v Česku, ale ziskovost naopak kvůli standardně fungujícímu trhu a silné konkurenci nižší. Přesto všechno se nám v Srbsku podnikání vyplatí víc než na domovském trhu,“ řekl regionální manažer UDI Group pro Srbsko Bernhard Widder.