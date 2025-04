Pracovní verze právního auditu digitalizace stavebního řízení potvrdila, že projekt měl zpoždění ještě před nástupem současné vlády. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) také na začátku nezaměstnalo dostatek lidí, kteří by na projektu pracovali. A to ještě když úřad vedla bývala ministryně Klára Dostálová (ANO). Kvůli novelizaci stavebního zákona pak byl systém zpracován ve spěchu, řekl ve čtvrtek ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN). Audit, který zástupci MMR představili, je pouze v pracovní verzi, jeho konečná verze po vyřízení připomínek by podle Kulhánka mohla být hotová v několika dnech.

„Studie proveditelnosti z konce roku 2020 počítala s délkou realizace systému čtyři roky od konečného schválení nového stavebního zákona. Ten byl během přípravy pětkrát novelizován. Jeho konečnou podobu schválili poslanci na začátku roku 2023 a už o rok později došlo ke spuštění informačních systémů. Tento spěch měl nutně za následek různé zkratky při přípravě, například se aplikace dostatečně nepřipravovaly v souladu s potřebami uživatelů na stavebních úřadech,“ řekl Kulhánek.

Podle ministra se spekuluje o způsobených škodách, které by nepovedená digitalizace mohla způsobit tím, že by nebylo možné čerpat podporu z Národního plánu obnovy. Ty ale z pracovní verze auditu nevyplývají, a to přestože se podle Kulhánka hovoří o 40 až 45 miliardách korun. Personální odpovědnost za vytvoření systému, který stavebníkům i úředníkům způsobuje problémy od jeho spuštění, se bude řešit, až bude hotová finální část auditu.

S digitálními systémy stavebního řízení mají úředníci i stavebníci problémy od jejich spuštění v červenci 2024. Na podzim byl kvůli nedostatečně funkční digitalizaci odvolán ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), což nakonec vyústilo v odchod jeho strany z vládní koalice. Vláda po Bartošově odvolání rozhodla v dalším vývoji systému nepokračovat a vypsala na něj novou zakázku. Kompletní a otestovaný nový systém digitalizace stavebního řízení by měl být hotový do roku 2028. Do té doby bude platit přechodné období, ve kterém budou stavební úřady moci souběžně využívat původní lokální systémy a nové digitální systémy stavebního řízení.