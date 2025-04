Úterní konferenci organizovali analytici CEEC Research společně s rezidenčním stavitelem Central Group. Tematicky se věnovala například výhledu cen nemovitostí i hypotečnímu a developerskému trhu. Mezi hosty z řad byznysu kromě developerů seděli i politici. A zatímco vládní koalice dostala rovnou tři pozvánky pro ministra pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu a pro ministra práce a sociálních věcí, z opozice se na pódiu objevil místopředseda ANO Karel Havlíček. Ten je v poslední době nejvýraznější tváří hnutí, kterou Andrej Babiš nasadil pro získávání hlasů napříč byznysem.

Z nejrůznějších náznaků, které mezi novináře e15 vysílají zástupci podnikatelů, to zatím vypadá, že se Havlíčkovi jejich podporu získávat daří. Chodí mezi ně totiž stále častěji – v posledních dvou týdnech například na smíchovskou akci Mezi snem a realitou: bydlení v hlavním městě nebo na setkání s podnikateli, jež mu zprostředkovala Pražská hospodářská komora. Tentokrát se vydal mezi zástupce developerů a stavebníků na půdu České národní banky.

1:0 pro Havlíčka

Ačkoliv byli zástupci vládní koalice ve složení Petr Kulhánek, Lukáš Vlček a Marian Jurečka v početní přesile, z úst developerů se dočkal chvály jen Havlíček. „Osobně oceňuji, že se chce pan Havlíček vrátit k předchozímu znění stavebního zákona, samozřejmě pokud dopadnou volby,“ nechala se například slyšet ředitelka strategie developerské skupiny UDI Group Marcela Fialková. „Dovolím si objektivně říct, že návrh bývalé ministryně Dostálové byl opravdu dobrý a vykomunikovaný,“ souhlasila výkonná ředitelka Central Group Michaela Vaňková.

Havlíček znovu slíbil, že v případě vítězství hnutí ANO v podzimních parlamentních volbách „jako první opravdu smete současný stavební zákon“ a vrátí se k předchozímu návrhu tak, jak ho připravila bývalá ministryně Dostálová. To ostatně začátkem dubna potvrdil i pro e15, když řekl, že v případě vítězství představí konkrétní podobu zákona ihned v prvních dnech po volbách. A právě za tato slova se i tentokrát dočkal hlasitého potlesku v sále.

Vážně chcete začínat od nuly?

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek naopak označil možné rušení současného zákona za nešťastné. „Myslím, že jsme se současným znění na správné cestě, pojďme ho spíše kultivovat,“ reagoval na vyjádření Havlíčka. Kulhánka dál podpořil i koaliční partner, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, podle kterého by zrušení současného systému znamenalo dalších pět nebo šest let práce. „Nová legislativa se teprve implementuje do praxe. Vlastně se ještě ani pořádně nezaběhla a my se tady už začínáme bavit o tom, že bychom ji zase celou zbořili a začali od nuly.“

Jurečka si ale od části zástupců developerů vysloužil nesouhlasné kroucení hlavou. „Pořád se točíme v kruhu. O problému povolování staveb a o tom, jak zlepšit celý systém, se bavíme už víc než deset let,“ reagovala Fialková z UDI Group. Návrat k předchozímu znění by podle ní neměl být tak časově náročný zejména proto, že již v minulosti prošel legislativním procesem, a Jurečkových pět až šest let označila za absurdní výpočet.

Podle ministra pro místní rozvoj Kulhánka ale nestojí stavební zákon samostatně a jeho případné zrušení zasáhne další legislativu. „Rozhodně to není jednoduchá ani rychlá věc. Ve sněmovně běží legislativní postupy a s tím by se musely změnit i všechny další zákony, které byly v souvislosti s novým stavebním zákonem novelizovány,“ vysvětloval.

Co s digitalizací

Panelisté se dotkli i nepovedené digitalizace stavebního řízení, podle dat CEEC Research kvůli ní zaznamenalo 36 procent stavebních firem pokles tržeb a 38 procent pokles objemu zakázek. Průzkumu se během února a března zúčastnilo 128 stavebních společností. „Mezi hlavní problémy patří prodlevy ve schvalovacích procesech, nejistota ohledně správnosti postupů, administrativní zmatek a vyšší riziko vzniku dodatečných nákladů,“ popisuje generální ředitel společnosti Wienerberger Kamil Jeřábek.

„Nedostatečná provázanost digitálních platforem a pomalá adaptace legislativy způsobily chaos. To zkomplikovalo práci nejen úředníkům, ale i investorům a samotným stavebním firmám,“ komentuje výsledky ředitel analytické společnosti Michal Vacek. Podle něj hrozí, že bude digitalizace v současné podobě dál zpomalovat rozvoj stavebnictví.

Za nepovedenou digitalizaci se za vládní koalici omluvil Jurečka, podle Kulhánka ale v současné chvíli již stavební řízení aktivně neohrožuje a krizi se podařilo téměř zažehnat. Místopředseda sněmovny Havlíček byl v komentování situace kolem digitalizace opatrný, před necelými dvěma týdny se ale nechal slyšet, že si umí představit řešení digitalizace pomocí PPP projektu – tedy spolupráce státní správy se soukromým sektorem.