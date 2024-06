Míra neobsazenosti kanceláří činila v prvním čtvrtletí 7,5 procenta. „Dobrá zpráva je, že se po delším období objevily i nově zahájené spekulativní projekty, což znamená definitivní konec pomyslného období sucha v kancelářském developmentu,“ domnívá se analytik společnosti Colliers Josef Stanko. V posledních letech se totiž stavěly kanceláře hlavně pro konkrétní budoucí nájemce, zatímco do spekulativní výstavby – tedy bez předem zasmluvněných nájemců – se developeři nepouštěli. Letos například zahájil výstavbu multifunkčního objektu s kancelářemi a byty Passerinvest na Brumlovce, začaly se stavět také administrativní projekty PernerKa a Nový Rohan v Praze 8.

Dražší, ale lákavější

Postavit kancelářskou budovu je nyní mnohem dražší než dřív. Například interiéry stojí podle realitněporadenské společnosti Prochazka & Partners dvakrát více než před covidem. Pryč jsou časy velkých open spaců, špičkové kanceláře jsou dnes členitější a nabízejí různá místa pro setkávání, neformální porady i odhlučněná místa k telefonování nebo videojednání. A to samozřejmě stojí peníze. „Firmy se snaží, aby se zaměstnanci vrátili na pracoviště, a snaží se stavět nádherné kanceláře, aby je tam nalákaly,“ říká vedoucí partner poradenské firmy Radek Procházka. Na rychlejší rozvoj kvality kanceláří podle něj tlačí mimo jiné požadavky ESG, které během příštích let donutí tuzemské firmy dokazovat svou klimatickou i společenskou udržitelnost. Jejich kanceláře tak budou muset být ekologické, udržitelné a úsporné.

Do nově dokončených kanceláří v Mladé Boleslavi se letos na jaře stěhovali například zaměstnanci Škody Auto. „Důvodem k vybudování nového sídla společnosti byla především snaha o funkční konsolidaci dříve rozptýlených pracovišť v rámci Mladé Boleslavi,“ uvádí mluvčí automobilky Ivana Povolná, podle níž bylo splnění ESG požadavků jen jedním z důvodů stěhování. Budova využívá fotovoltaiku a další energeticky úsporné technologie. Podobně je to u pražského projektu Hagibor od developerské společnosti Crestyl, kam se nedávno přestěhovalo mediální vydavatelství Czech News Center (vydavatel e15 – pozn. red.). Do moderního holešovického projektu Port7 od Skanska Property se chystá vydavatelství Economia nebo startup Shoptet. Naproti přes řeku do Karlína se do nové administrativní budovy Red Court od developera J&T Real Estate stěhuje centrála zbrojařského holdingu Czechoslovak Group.

Do svých sídel v posledních letech investují největší tuzemské banky. Budou to ostatně ony, které budou poskytování úvěrů na výstavbu budov do budoucna podmiňovat právě dodržením zásad ESG. Zatímco Trinity Bank koupila zrekonstruovanou budovu někdejší Komerční banky v ulici Na Příkopě, Česká spořitelna bude mít své nové sídlo na Smíchově, kde developer Sekyra Group staví novou čtvrť Smíchov City. Se Sekyrou jedná podle Hospodářských novin také polostátní podnik ČEZ, který by rád svou centrálu s několika tisíci zaměstnanci, kteří jsou roztroušeni po více pronajatých budovách v Praze, sestěhoval na jedno místo. Případný přesun bude však podle zástupců ČEZ aktuální až v roce 2028.

Historická budova v ulici Na Příkopě sloužila dlouhá léta jako centrála Komerční banky. Nyní patří Trinity Bank.|Marani Architects

S podobným termínem stěhování počítá také pražský magistrát, který potřebuje přemístit úředníky z pronajatého Škodova paláce. Přestože dlouho uvažoval o koupi centrály České pošty v pražské ulici Jindřišská, jednání se nakonec vedou s Komerční bankou o komplexu budov přímo na Václavském náměstí.

Zato České dráhy, které nyní sdílí sídlo s ministerstvem dopravy na břehu Vltavy, do další staré budovy nechtějí. Už jen proto, že je u nich většinou kvůli památkové ochraně velice těžké dosáhnout byť jen částečné uhlíkové neutrality. Národní dopravce tak v soutěži hledá dodavatele zcela nové budovy pro svých téměř 1400 zaměstnanců. Vytipoval přitom tři lokality v blízkosti železničních uzlů v Praze – u hlavního nádraží, v Holešovicích a Libni. Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec si od moderních kanceláří slibuje mimo jiné přilákání nových mladých zaměstnanců.

Cestou technologického omlazení

Další velké firmy jdou ale spíše cestou rekonstrukcí a vylepšování stávajících sídel. Například stavební firma Metrostav investovala v posledních letech a měsících do úspornějšího osvětlení nebo střešní fotovoltaiky, která by měla částečně pokrýt spotřebu její centrály na Palmovce. Stěhovat do nového se nechystá ani třeba dodavatel energií innogy, který má sídlo v Praze 10. „Naopak jsme v posledních letech investovali do jeho rozsáhlé modernizace tak, aby budova odpovídala současným potřebám firmy i zaměstnanců,“ popisuje mluvčí Pavel Grochál. Firma investovala zejména do energetických úspor, konkrétně například do chytrého řídicího systému, který se stará o osvětlení, stínění a ventilaci.

Pryč se nechystá ani zemědělský koncern Agrofert. „Agrofert v souvislosti s ESG ani z jiných důvodů stěhování ze své centrály na pražském Chodově neplánuje,“ uvedl mluvčí podniku Pavel Heřmanský. Společnost podle něj dlouhodobě hledá řešení, která minimalizují dopad budovy na životní prostředí a zároveň dávají ekonomicky smysl.