Investor Cream udělá z funkcionalistické prodejny Baťa v Šumperku bytový dům

Na bytový dům nechá přestavět bývalou prodejnu společnosti Baťa v centru Šumperka investiční skupina Cream Investments, která na tento projekt získala stavební povolení. Do dvou let bude v budově k dispozici 14 nových bytů a v jejím přízemí obchodní prostory s plochou 115 metrů čtverečních. Projekt si vyžádá investici 40 milionů korun. Sdělil to mluvčí skupiny Cream Investments Ivo Mravinac.