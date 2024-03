Stavba nového Dvoreckého mostu v Praze, který po dokončení propojí vltavské břehy mezi Podolím a Smíchovem, nabírá zpoždění. Stavbaři narážejí nejen na nečekané problémy s nestabilním podložím, ale i na dopravní komplikace spojené se souběžnou opravou Barrandovského mostu. Nový most se stane klíčovou stavbou nejen pro pěší a cyklisty, kterým v této části Prahy chybí přejezd, ale i pro chystaný tramvajový okruh.

„Z důvodu složité geologie, která vyvolala zpoždění, je termín dokončení posunut na srpen 2025. Přes naši veškerou snahu a úsilí bohužel zpoždění nelze dohnat,“ přiznává mluvčí Metrostavu Radim Mana. „Harmonogram je stále napjatý. Složitost konstrukce je značně vysoká, což každodenně přináší výzvy při řešení konkrétních detailů.“

S tím, že se most pro veřejnost otevře nejdříve na podzim 2025, počítá i vládnoucí pražská koalice. Pro tu je důležité, aby byl most hotov do komunálních voleb v roce 2026. Východní vyústění mostu bude u severního okraje areálu Žlutých lázní a západní poblíž tramvajové zastávky Lihovar.

Stavbaři při budování nosné konstrukce pro budoucí 388 metrů dlouhý a 16 metrů široký most narazili na potíže s podložím v korytě řeky i na břehu. Pod Strakonickou ulicí stavbaři třeba objevili neznámý most a dutiny. Už nyní je tak jasné, že stavba mostu, s jehož dokončením se původně počítalo už letos, překročí plánovaný rozpočet 1,075 miliardy korun. Praha počítá s tím, že jí na most přispěje Evropská unie.

Stavba Dvoreckého mostu.|Profimedia.cz

Nový most se na obou stranách břehu napojuje na rušné komunikace, což značně komplikuje stavební práce. „Musíme se také vyrovnat se složitou logistikou zásobování stavby ve stísněných podmínkách,“ dodává Mana. Radnice Prahy 4 si nyní navíc vyjednala odložení dalších prací, které na podolské straně zkomplikují dopravu na nábřeží, v Jeremenkově ulici a na křižovatce Dvorce.

„Práce na mostě u nás měly původně začít už v dubnu 2024 a to by byla pro provoz na Podolském nábřeží skutečná pohroma, zejména v souběhu s dopravními omezeními na Barrandovském mostě, které už teď výrazně zkomplikovaly dopravu na řadě míst Prahy 4. Naštěstí se nám podařilo vyjednat odložení stavebních prací až na červen,“ uvedl radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Míth (ODS). „Souběh těchto prací s opravami na Barrandovském mostě tak potrvá tři měsíce místo pěti, z toho dva měsíce jsou prázdninové se slabším provozem.“ Uzavírka Podolského nábřeží, respektive jízdního pásu ve směru z centra, letos potrvá od 3. června do konce listopadu.

Dvorecký most má být devatenáctým pražským mostem přes Vltavu. V jižní části města spojí významné tramvajové tratě na Barrandov a do Modřan. Most budou moci využít i některé autobusové linky, které často uvíznou v koloně na nedalekém Barrandovském mostě. Auta na nový most nebudou moci vjet, výjimku dostanou jen záchranáři.

Na obou stranách mostu vznikne řada doplňujících objektů, veřejných prostranství a uměleckých děl. Ozdobí ho mimo jiné neokubistické sochy s vodními prvky a speciálním osvětlením. „Pod nově vznikajícím Dvoreckým mostem vyroste takzvaná botanická zahrada světla. V Praze tak bude další atraktivní místo, které poslouží nejen našim spoluobčanům, ale zároveň i zahraničním turistům, jelikož vybraná díla pocházejí od umělců z celého světa,“ uvedl náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09). Most z bílého betonu odkazuje podle autorů z Atelieru 6 a Tubes na kubismus a brutalismus. Dvorecký most je jen pracovním názvem, podle zástupců koalice by měl nést jméno po nějaké významné ženské osobnosti.