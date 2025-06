První etapu rekonstrukce historické budovy E Factory, která je součástí průmyslového areálu výrobce automobilů Praga ve Vysočanech, dokončil developer Mount Capital letos na jaře. Na trh tak zamířilo přes 8700 metrů čtverečních kancelářských prostor, k pronájmu je Pragovka nabízí za 390 korun za metr čtvereční. Aktuálně je obsazená přibližně polovina kapacity projektu.

Mezi prvními nájemci dokončené části E Factory jsou například Pragovka Gallery, kavárna Factory či firmy Domsys, Apoco, U&We a Mount Capital, stojící za celkovou přeměnou Pragovky. V budově jsou i ateliéry a prostory pro umělecké rezidence pro tvůrce z Česka i zahraničí. Ateliér zde má například malíř a sochař Adam Štěch.

Ateliér malíře Adama Štěcha v Pragovce, na fotografii vpravo architekt Marek Tichý. | Zdroj: Karolína Blažková e15

Aktuálně je dokončena přibližně dvoutřetinová část o celkové výměře 18 tisíc metrů čtverečních, zbytek by měl projít rekonstrukcí a následně otevřít pro veřejnost v polovině roku 2026. Celková investice do obnovy chráněné kulturní památky z třicátých let přesáhne jednu miliardu korun.

Kov, beton a dřevo

Rekonstrukce podle architekta Marka Tichého z ateliéru TaK Architects respektuje původní návrh a zároveň naplňuje technické požadavky současných kancelářských budov – včetně energeticky úsporného provozu, flexibilního dispozičního řešení, centrální vzduchotechniky či moderního bezpečnostního systému. Hlavními materiály se v budově staly kov, beton a dřevo, které současně dominuje kavárně v přízemí.

Vize přestavby 22 hektarového areálu vychází z pět let starého návrhu ateliéru Pavla Hniličky. Studie počítá přeměnou některých průmyslových hal – část z nich je současně pod památkovou ochranou – a doplněním o klasickou městskou blokovou zástavbu. Důraz návrh klade na veřejný prostor, kulturní akce, obchody v přízemí budov a dostatek zeleně. Počítá se i s novou vodní plochou, která bude součástí plánovaného parku. „Cílem je, aby tato nová čtvrť byla živou a funkční součástí města,“ shrnuje mluvčí Tashi Erml za Mount Capital.

Pragovka – E Factory | Zdroj: Pragovka / Mount Capital

V areálu jsou kromě továrny, která z výšky svým tvarem kopíruje písmeno E, i další historické budovy s výraznou architektonickou a historickou hodnotou. I ony čekají na revitalizaci a patří mezi ně například památkově chráněná hala číslo 19 s ikonickými střešními okny nebo bývalá strojírna. U všech těchto objektů se aktuálně hledá vhodné budoucí využití.

Lepší využívání potenciálu brownfieldů by podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví nebo Asociace developerů mohlo pomoci rozhýbat realitní trh ve velkých městech. Často jde totiž o atraktivní lokality s dobrou dopravní dostupností. V Praze podle jednoho ze spoluautorů studie Bydlení pro lidi Zdeňka Soudného leží brownfieldy s potenciálem výstavby až 70 tisíc bytů. V Česku je téměř 4700 bývalých průmyslových či zemědělských objektů, podle statistiky CzechInvest jich nejvíce připadá na Moravskoslezský, Ústecký a Liberecký kraj.