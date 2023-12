Do obchodních center nechodí lidé jen nakupovat, ale také se bavit. Majitelé nákupních center začali investovat do rozšíření a přestaveb starších lokalit v regionech, kam přidávají restaurace, sauny a třeba i multikina. Byznys s obchodními centry poslední léta přešlapoval na místě a jinde než v Praze se nerozvíjel. S obnoveným nákupním apetitem spotřebitelů se to má v příštích letech změnit.