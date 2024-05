Kunovský očekává, že by potřebná povolení pro zahájení výstavby mohl získat kolem roku 2027. „Máme podporu magistrátu i městské části, teď i EIA a změnu územního plánu. Uvidíme, co nám udělá nový stavební zákon s povolovacím procesem, ale řekl bych, že za tři roky bychom mohli začít stavět,“ řekl Kunovský, který pozemek na pomezí Ruzyně a Liboce koupil před deseti lety od rakouské firmy Immofinanz. „Dnes je tam velký skladový areál, jehož činnost postupně utlumíme, haly zdemolujeme a připravíme pozemky na výstavbu,“ dodal developer, který bude muset na více než patnácti hektarech zajistit také technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu.

Dosavadním nájemcům skladů tak nezbývá než se postupně vystěhovat. „Na situaci budeme reagovat ve chvíli, kdy to bude pro Rohlík aktuální. Nyní máme na prostory smlouvu, ale pokud by k dané situaci došlo, budeme řešit alternativní prostory,“ reagovala stručně mluvčí společnosti Denisa Ladka Morgensteinová. Rohlík.cz má v Praze celkem tři distribuční centra, kromě tohoto v Praze 6 ještě v Horních Počernicích a v Chrášťanech.

Ze strany veřejnosti i úřadů se setkává developer s relativně souhlasným postojem, neboť se uzavřený areál nachází uprostřed obydlené oblasti a místní tak mimo jiné ruší intenzivní kamionová doprava. Komplex je uzavřený a neprostupný a hned vedle se navíc nachází armádní areál, který rovněž neslouží k běžnému městskému životu. To by se s novou čtvrtí, v jejíž blízkosti bude zastávka tramvaje, trolejbusu, metra a do budoucna i železniční zastávka Liboc pro vlaky jedoucí z letiště, změnit. V blízkosti čtvrtě se nacházejí velké pražské parky Divoká Šárka a Obora Hvězda.

Urbanistickou koncepci nové čtvrtě zpracoval před lety architekt Jakub Cigler, počítá v ní s bloky bytových domů s více než dvěma tisíci byty a centrálním náměstím, kde se má nacházet nová základní škola. Bydlet by zde mohlo pět až šest tisíc obyvatel. „Nyní začneme velmi intenzivně projektovat. Před několika lety na toto území proběhl velký architektonický workshop, kde jsme vybrali osm ateliérů,“ přiblížil Kunovský.

Při pohledu na zveřejněné vizualizace je ostatně znát větší architektonická pestrost projektu, na několika místech se dokonce objevují i netypické kubistické tvary. Nejvíce staveb, celkem osm bytových domů, navrhne architektka Eva Jiřičná a její ateliér AI Design. „Paní architektka navrhla unikátní vstupní objekt s vertikálním parkem. A k tomu dalších sedm staveb, které jsou u všech hlavních komunikačních zón,“ popsal Kunovský.

Předběžná vizualizace bytového domu v chystané Evropské čtvrti, kterou navrhla architektka Eva Jiřičná a její ateliér AI Design|AI Design

Některé bytové domy budou mít v přízemí prostory pro obchod a služby, počítá se i s novými mateřskými školami. Investiční náklady odhadl developer před pěti lety, kdy projekt představoval, na 13 miliard korun. „Obávám se, že to bude podstatně více. Protože s tím, co se za minulé roky změnilo na stavebním trhu, je nyní velmi těžké předvídat výši investičních nákladů,“ řekl Kunovský s odkazem na zvyšující se ceny stavebního materiálu i prací v posledních dvou letech. Demoliční práce budou zřejmě také náročné, developer chce mimo jiné odstranit železniční vlečku, která dnes vede ke skladům.

Central Group se rozhodl změnit avizovaný název projektu z Westpoint na Evropskou čtvrť. „Westpoint znělo jednak příliš vojensky, jednak je to název dosavadního logistického areálu, a nám přišlo správné, aby se nová čtvrť jmenovala spíše podle nedaleké Evropské třídy,“ dodal Kunovský.