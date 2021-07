O návrhy nových základních škol soutěží architekti | E15.cz

Školní třídy, dílny a kabinety, sportoviště pro žáky i veřejnost, stejně jako multifunkční sál s aulou, jídelna, kde se vaří i pro školku a seniory z pečovatelského domu. To vše v „zelené“ budově s nízkými provozními náklady. Tak mohou v budoucnu vypadat projekty základních škol, jejichž první návrhy pocházejí z architektonických soutěží.

Smysl soutěží začínají po některých osvícených soukromých investorech objevovat města a obce. Poté, co získalo ocenění několik veřejných budov, pouštějí se do soutěží o návrhy školních budov za stovky milionů korun. Jejich výstavba je nutností hlavně tam, kde rostou tisícovky nových bytů jako třeba v pražské Uhříněvsi. Zatímco developeři staví jeden masový projekt za druhým, návrh budoucí třetí základky je výsledkem soutěžního klání architektů.

Vítězem soutěže, kterou zaštítila Česká komora architektů, je návrh studia re:architekti. Shoda poroty byla jednoznačná. Návrh zaujal nejen z estetického hlediska, ale také energetickou úsporností. Provozní náklady byly jedním z kritérií.

Cesta k nové škole v Uhříněvsi pro 810 žáků však není přímočará, stala se z ní letitá rozbuška změn na radnici. Architektonickou soutěž prosadil bývalý starosta Zdeněk Zelenka (STAN). Odvolaný byl ještě v průběhu soutěže letos na jaře, poté rezignovala většina radních Prahy 22.

Dražší výstavba, levnější provoz

Městská část pod Zelenkovým vedením požádala v roce 2019 magistrát o převedení přípravy projektu plánované základky do své kompetence. Chtěla klást větší důraz na funkčnost a ekonomiku provozu školního areálu.

„Nová škola bude sloužit možná stovky let. Proto chceme k její realizaci přistupovat s maximální odpovědností. Městská část se v posledních dvou dekádách nerozvíjela kvalitně, což zanechalo šrámy nejen v urbanismu, ale i v architektuře,“ vysvětloval Zelenka. Zadavatel soutěže požadoval, aby škola byla v energeticky pasivním standardu. „Stavba se o nějakých patnáct procent prodraží, ale náklady na provoz mohou být poloviční,“ zdůrazňoval Zelenka.

Předpokládané investiční náklady činí 650 milionů korun. Je to zhruba dvojnásobek rozpočtu nerealizovaného projektu z roku 2016, což kritizovala opozice. Částka však podle pražského radního pro školství Víta Šimrala (Piráti) odpovídá: „U typické základní školy s jednou tělocvičnou a jídelnou vychází současná cena na jednoho žáka 800 tisíc korun.“

„Návrh je velice kvalitní, re:architekti si vítězství rozhodně zaslouží. Projekt promění nevyužitý prostor na hranici Prahy,“ ocenil soutěž pražský radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

Základní škola Romance má vyrůst v místě, kde končí několik developerských projektů, což není právě typická lokalita pro školní areál. Ty bývají spíše v centrálních částech spádových oblastí. Volných pozemků, které si ještě nerozebrali developeři, však není v Uhříněvsi nazbyt.

Úkolem čerstvého starosty Tomáše Kaněry (ANO) bude dotáhnout projekt k realizaci. Prvním krokem bude získat 32 milionů korun na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. S tím však rozpočet městské části nepočítá. „Budeme žádat o finance magistrát,“ uvedla mluvčí radnice Petra Vaňková.

Praha 22 má třináct tisíc obyvatel. Do deseti let jich díky dalším plánům developerů může být bezmála dvojnásobek, do roku 2030 pak vzroste počet školou povinných dětí o zhruba devět set.

Příklady táhnou

Průkopnické projekty škol, které vzešly ze soutěžení architektů, sbírají ocenění. Základní škola pro Psáry a Dolní Jirčany na Praze-západ dokončená v roce 2019 získala Národní cenu za architekturu – Grand Prix architektů v kategorii šetrných budov a také ocenění v soutěži Stavba roku. Je první základní školou v Česku postavenou v pasivním energetickém standardu.

Výměnu vzduchu nejen ve třídách zajišťuje systém řízeného větrání s rekuperací. Vnitřní prostor pro 450 žáků je uspořádaný tak, aby umožnil variabilní způsoby výuky a zároveň sloužil ke komunitním účelům. Návrh budovy je dílem ateliéru SOA architekti, který teď v soutěži o školu pro Uhříněves skončil na druhém místě.

Uznání se dočkaly také škola v Chýni či školní pavilon v Líbeznici. Podobnou cestou se vydávají další obce. Vítěze soutěže na novou školu už znají v Louňovicích na Praze-východ, před měsícem vyhlásila Praha 12 soutěž na velkou základku v Komořanech.