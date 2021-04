Luxent chce začít stavět vlastní developerské projekty, zakládá investiční fond | E15.cz

Realitní kancelář Luxent chce začít realizovat vlastní developerské projekty. V souvislosti s tím zakládá nemovitostní fond. Ten má ambice získat od investorů do příštího roku finanční prostředky v řádu stovek milionů korun, tvrdí Emil Kasarda, majitel skupiny Luxent.

Luxent, jedna z předních tuzemských realitních kanceláří s luxusními nemovitostmi, se chce nově pustit do developmentů vlastních realitních projektů. Pro jejich financování se rozhodli založit neveřejný nemovitostní fond, který je spravovaný společností Luxent Capital Funds. Investiční strategie fondu se zaměřuje především na přímé i nepřímé investice do nemovitostí, jako jsou bytové jednotky, budovy, ale i například pozemky. Celkový podíl investic do nemovitostí bude činit minimálně 80 procent ze všech svěřených prostředků.

Zatímco se některé podnikatelské sektory kvůli současné pandemii zcela zastavily nebo značně omezily, u trhu s nemovitostmi je tomu jinak. Během minulého roku Luxent prodal několik nemovitostí, z nichž ta nejdražší byla za 230 milionů korun. Mezi obyvateli Česka vzrostl zájem především o ty určené k rekreaci, a u nich lze pozorovat výrazný nárůst ve srovnání s loňským rokem až na dvojnásobek, tvrdí majitelé Luxentu. Velký zájem o nemovitosti během pandemie Luxent zároveň zaznamenává především v periferních částech měst nebo zcela mimo ně. “Minulý rok jednoznačně nastolil trend “úniku z měst”, který přímo souvisí s dobou covidovou,” uvádí Jiří Kučera, ředitel realitní kanceláře Luxent.

Výstavba nových developerských projektů v Česku není ale zdaleka snadnou a rychlou záležitostí. Podle předloňské analýzy cen nemovitostí, kterou vytvořila nadnárodní společnost Deloitte, byla výstavba nových bytů velmi pomalá. Samotné schvalovací procesy v tuzemsku jsou velmi zdlouhavé. V roce 2019 byla průměrná délka těchto procesů téměř devět let.

Realitní kancelář Luxent – Exclusive Properties působí na českém trhu od kritického roku 2008, kdy zrovna probíhala celosvětová finanční krize. Od svého vzniku Luxent zprostředkoval prodej více než tisíc nemovitostí. Není ale jedinou realitní kanceláří, která v tuzemsku nabízí luxusní nemovitosti. Mezi další patří například společnost Lexxus Norton, která existuje už od roku 1993, nebo například Svoboda & Williams a české zastoupení americké realitní společnosti Sotheby`s.