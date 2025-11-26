Předplatné

Modřany chystají velkou proměnu Sofijského náměstí. Zanedbaný park čeká revitalizace

Prostor je navržen tak, aby podporoval běžná denní zastavení – odpočinek pod stromy při čekání na autobus, místo pro dětskou hru nebo drobné umělecké instalace, které oživí atmosféru lokality. Zdroj: Perspektiv

Vítězný návrh Sofijského náměstí se zaměřuje na udržitelnou proměnu veřejného prostoru, který přirozeně propojuje městské prostředí s přírodou Modřanské rokle.
  • Sofijské náměstí v Modřanech projde rozsáhlou revitalizací, která má zlepšit zanedbaný veřejný prostor a zvýšit jeho bezpečnost.
  • Návrh počítá se zachováním stromového porostu, vznikem nových zón pro rekreaci, dětskou hru i cyklisty a lepším propojením s okolními trasami.
  • Projekt zahrnuje i udržitelné hospodaření s vodou a úpravy terénu, aby byl prostor lépe využitelný pro každodenní život i občasné komunitní akce.

Sofijské náměstí v pražských Modřanech čeká rozsáhlá proměna. Parková část prostoru o rozloze devět tisíc metrů čtverečních projde revitalizací podle návrhu studia Perspektiv, které zvítězilo v krajinářské soutěži Prahy 12. Cílem úprav je propojit okolní městskou zástavbu s přírodou Modřanské rokle a vytvořit nové komunitní centrum čtvrti.

Území leží na rozhraní několika modřanských lokalit a díky napojení na autobusové i tramvajové linky, cyklotrasu a pěší propojení do Modřanské rokle představuje jedno z klíčových míst místní infrastruktury.

Náměstí dnes slouží především jako tranzitní zóna. Zeleň i mobiliář jsou v nevyhovujícím stavu, keřové porosty vytvářejí nepřehledná zákoutí a dlouhodobá neúdržba vede ke zhoršující se bezpečnosti i využívání prostoru sociálně vyloučenými skupinami. Velkým omezením jsou také četné inženýrské sítě s viditelnými výstupy na povrchu.

Více možností pro každodenní život

Vítězný návrh počítá s tím, že náměstí přestane fungovat jen jako průchozí plocha a nabídne více možností pro každodenní pobyt. Návrh zahrnuje nové hřiště pro malé děti i plochy pro starší, zóny pro krátký odpočinek ve stínu stromů, přehlednější parkovou část i místa pro servis kol. Prostor má být díky své poloze využitelný také pro občasné veřejné akce, například venkovní výstavy nebo trhy.

Revitalizace pracuje s několika zónami, které reagují na různé způsoby využívání. Patří mezi ně nástupní plocha u autobusové zastávky, reprezentativní předprostor pošty, napojení na již upravenou část náměstí s místem pro vánoční strom, multifunkční přírodní hřiště, klidová zóna pod stromy a křižovatka u podchodu doplněná o zázemí pro cyklisty.

Součástí projektu je také systém modrozelené infrastruktury založený na udržitelném hospodaření s dešťovou vodou. Počítá s využitím polopropustných povrchů, terénních úprav a akumulačních nádrží, které mají zadržovat vodu pro následnou závlahu. Strukturovaný substrát pod nově vysazovanými stromy má zajistit jejich lepší vitalitu a dlouhodobý růst.

Výsledná podoba má nabídnout přístupnější a bezpečnější veřejný prostor, který využije napojení na Modřanskou rokli i návaznost na širší občanskou vybavenost čtvrti.

