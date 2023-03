Creditas se vrhá do nájemního bydlení | e15.cz

Plány společnosti Creditas Real Estate, dříve známé pod názvem V Invest, na příštích deset let nejsou malé. Celkem hodlá postavit 5500 bytů v projektech nejen v Praze, ale i v Plzni, Kladně nebo Klecanech. Z nich tisícovka bude určena nájemnímu bydlení. Ty se budou nacházet v pěti projektech, které má společnost naplánované.

První nájemní projekt Loox Prosek Apartments nabídne na trhu 85 nájemních jednotek doplněných o pět kancelářských a pět komerčních jednotek. „Dnešním dnem začíná pronájem. Všechny jednotky jsou plně vybaveny, připravené pro nastěhování,“ říká ředitel Creditas Real Estate Jiří Vajner s tím, že předpokládá, že do dvou měsíců bude objekt zcela obsazen, a to převážně českými nájemníky.

Dalším připravovaným nájemním projektem je také bytový dům U Milosrdných, dříve známý jako „maršmeloun“. Ten se po vleklých problémech konečně staví. Další nájemní byty nabídne čtvrtá etapa projektu Jinonický dvůr, která již disponuje pravomocným stavebním povolením. Celkem 143 nájemních jednotek by mělo být hotových v roce 2025. Nájemní byty plánuje společnost i ve svém brněnském projektu Západní brána, který začne stavět v příštím roce.

Pro vstup do nájemního bydlení se již před několika lety rozhodl i Finep. Aktuálně má podle šéfa společnosti Tomáše Pardubického v přípravě pět tisíc nájemních bytů, které hodlá uvést na trh v příštích pěti letech. Podobné plány má také developerská společnost Trigema, která začne brzy pronajímat svůj první nájemní projekt Fragment na pražské Invalidovně. V tvorbě nájemního portfolia hodlá pokračovat a do pěti až osmi let v něm chce mít tisíc bytů. V rozhovoru pro E15 to uvedl šéf Trigemy Marcel Soural.

Společnost Creditas Real Estate stejně jako další hráči na trhu přichází s nájemními projekty ve chvíli, kdy Česko zažívá renesanci nájemního bydlení. To potvrzuje i průzkum, který pro společnost Creditas Real Estate zpracovala agentura Ipsos. Ukazuje, že více než osmdesát procent z 1050 oslovených lidí žijících v nájmu v něm plánují zůstat dlouhodobě a neberou jej pouze jako krátkodobé řešení před zakoupením vlastní nemovitosti.

Hlavně v Praze pak roste zájem o moderní, plně vybavené byty. „Zejména mladí lidé do 25 let si nechtějí pronajmout starý panelákový byt s otomanem po babičce. Chtějí jít do moderního bytu s hezkým vybavením,“ říká Petr Dufek, hlavní ekonom skupiny Creditas. Obecně je ale dle průzkumu pro nájemníky stále nejdůležitějším faktorem v rozhodování cena. Až poté zvažují lokalitu nebo ekologičnost bydlení.

Poměr lidí žijících ve vlastním oproti těm žijícím v nájmu se ale podle Dufka s ohledem na zkušenosti z předchozích let výrazněji nezmění. „Odhadujeme, že vůči současným zhruba 22 procentům stoupne podíl maximálně na 24 procent. Poměr zhruba 1:4 se tak výrazněji nezmění,“ dodává Dufek.