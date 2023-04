Praha řeší s developery rozvoj bývalého žižkovského nádraží | e15.cz

Jeden z největších pražských brownfieldů v areálu někdejšího nákladového nádraží Žižkov stále čeká na změnu územního plánu, která by měla umožnit šestici developerů postavit novou čtvrť pro dvacet tisíc obyvatel. Vedení Prahy 3 si nyní klade novou podmínku – chce mít jistotu, že na místě vznikne tramvajová trať.

Podle radnice Prahy 3 je klíčové zajistit v oblasti dopravní obslužnost. „Jsem ten poslední, kdo by chtěl komplikovat výstavbu. Za poslední dva nebo tři roky jsme se posunuli mnohem víc než za posledních dvacet let a stálo nás to obrovské úsilí. Zároveň ale nemohu dopustit, aby vznikla jakákoli nejistota ohledně zajištění dostatečné dopravní obslužnosti,“ argumentuje místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš (STAN), který má rozvoj lokality v okolí nákladového nádraží Žižkov na starosti.

Místní se obávají, že noví obyvatelé nadměrně zatíží dopravu v oblasti. „Proto jsme se rozhodli, že jako Praha 3 nevydáme souhlas se změnou územního plánu, dokud nebude vydáno územní a stavební rozhodnutí na tramvajovou trať,“ uvedl Dobeš. Tramvaj má vést skrze celou novou čtvrť. Město předpokládá, že získá všechna povolení na výstavbu tratě do konce letošního roku, první etapa by měla být hotová do konce roku 2027.

VIDEO: Areál nákladového nádraží před začátkem stavebních prací

Video se připravuje ... • VIDEO David Zima

O změně územního plánu rozhoduje magistrát, postoj městské části přitom není závazný. „Já s tím v zásadě souhlasím,“ řekl nicméně k podmínce třetí městské části pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN), který ovšem nepochybuje o tom, že trať bude postavena. „Tramvaj považuji za samozřejmost, ale zároveň mi nečiní potíž to zkoordinovat,“ dodal náměstek.

Podle Hlaváčka je nyní důležitější dohodnout se s jedním z vlastníků, developerem Central Group, po kterém město žádá kus pozemku pro plánovanou školu. „Chceme tu školu umístit trošku jinam, než byla původně myšlená, a domlouváme směnu pozemků s Central Group, aby škola měla víc místa,“ vysvětlil Hlaváček s tím, že by škola měla mít stejnou kapacitu, ale získala by díky jinému pozemku větší sportoviště.

Central Group je zatím jediný ze všech developerů, který již na místě staví a v předprodeji nabízí byty, neboť část jeho pozemků má výjimku ze stavební uzávěry. Následovat jej budou v příštích letech po změně územního plánu Sekyra Group, Penta Real Estate, Finep, Amádeus Real a Geosan Development. Úprava územního plánu by mohla podle Hlaváčkova odhadu proběhnout do dvou let. V nové čtvrti má vyrůst do deseti tisíc bytů.

Praha nyní finalizuje smlouvy s developery, které se týkají taktvaných kontribucí, tedy příspěvků do veřejné vybavenosti. Aktuálně vyjednané kontribuce jsou v celkové výši přes 1,5 miliardy korun a pokryjí mimo jiné i chystanou tramvajovou trať. „Kromě finančního plnění je do toho zahrnuta výstavba pěti mateřských, dvou základních a jedné střední školy. Celkem by v oblasti mělo vzniknout 2240 školních míst. Nechybějí samozřejmě veřejné parky a zeleň,“ upřesňuje Dobeš. Investoři budou muset také poskytnout část bytů městské části na dostupné bydlení.