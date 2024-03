Hanušovice, zhruba třítisícové město v Šumperském výběžku, jsou křižovatkou Jeseníků. V minulosti tu místní pracovali v textilce Moravolen nebo v pobočném závodu výrobce traktorů Zetor. Přes sto lidí zaměstnávala místní železniční stanice, která byla významným dopravním uzlem. Dnes už ani jedna z továren nestojí a vlaková stanice vzhledem k úbytku nákladní dopravy tolik pracovníků nepotřebuje. „Hanušovice si buď zamilujete, nebo se už do nich nevrátíte,“ říká v místní samoobslužné hospodě Formanka radní Kristýna Köhlerová.

V roce 2022 uspěla tehdy sedmadvacetiletá Köhlerová v komunálních volbách. Nyní je na mateřské dovolené, předtím pracovala jako učitelka ve zdejší škole, kam se plánuje opět vrátit. Kromě základky je v Hanušovicích i mateřská škola, nejbližší střední je ve zhruba 17 kilometrů vzdáleném Šumperku.

„Máme to tady rádi. Mám spoustu spolužáků, kteří po škole cestovali, stěhovali se jinam. Velká část z nich si sem ale opět našla cestu,“ říká radní. Jenže na otázku, co podle ní Hanušovice nejvíc trápí, odpovídá, že právě odliv mladých lidí. Podle starosty Marka Kostky jich za posledních 10 let ubylo kolem 500 a generace místních stárne.

Ta díra je jinde, ne?

Nad odlivem mladých si postesknou i další hosté Formanky. Na oběd sem zaskočil například Petr Štefek. Představuje se jako „zemědělec bez stávky“, aby bylo jasné, jak se staví k protestům zemědělců, kteří blokují silnice a úřady v traktorech. „Ani snad nemám k tomu co říct,“ odpovídá s mávnutím ruky na dotaz, co si o formě protestu myslí.

V místní Formance se potkávají všechny generace.|Michaela Szkanderová / e15

U stolu s ním sedí místní podnikatel Martin Pospíchal. V Hanušovicích vyrábí a opravuje střelné zbraně a nože, kromě toho má chovnou stanici hladkosrstých foxteriérů. Oba se shodují, že jsou ve městě spokojení. Kromě mladých jim tu ale chybí třeba doktoři nebo zubař. Nedostatečný zájem mladých doktorů ordinovat mimo velká města je ale podle nich celorepublikový problém.

S povzdechem pak připomenou film Miroslava Krobota z roku 2014. „Když něco pojmenujete Díra u Hanušovic, tak to znamená, že ta díra je jinde, ne? Že je jenom blízko, není přímo v Hanušovicích,“ komentují s náznakem sarkasmu u oběda. „Vždyť ani to nářečí neodpovídá, my tady takhle nemluvíme.“

Automat v místní hospodě Formanka. Kromě klasického sortimentu v něm lze zakoupit například víno nebo žeton na polévku.|Michaela Szkanderová / e15

Do Formanky chodí spousta místních z okolí. Když ji přede dvěma lety otevřeli, byla první samoobslužnou restaurací v Česku. Hanušovice tak vyřešily problém, jak udržet pohostinství v severní části města a zároveň ušetřit náklady na obsluhu a provoz.

„Tady je automat, v něm si objednáte polévku, oběd nebo lahev vína,“ ukazuje nám tajemník Hanušovic Martin Mlynář přístroj, ve kterém si kromě tradičního sortimentu, jako jsou sušenky nebo energetické nápoje, mohou hosté koupit třeba pivo z místního pivovaru Holba. Pivo nebo kofolu si lze načepovat i přímo do půllitru u samoobslužného výčepu. „Když dojde pivo, volejte,“ stojí na ceduli pověšené za pípou. Obyvatelé Hanušovic za občerstvení mohou platit i čipem, který si pořídí na městském úřadě. Na sortiment pak mají slevu.

Pivo nebo Kofolu si mohou hosté načepovat přímo do půllitru. Když dojde pivo, volejte na tohle telefonní číslo, stojí na ceduli pověšené za pípou.|Michaela Szkanderová / e15

Pivovar Holba patří mezi největší zdejší zaměstnavatele. Většina lidí ale za prací dojíždí. „Do Šumperka nebo do Mohelnice, část směrem na Čechy, část směrem na Jeseník,“ popisuje starosta Kostka. A město se snaží, aby neodešli nadobro, zejména mladší ročníky. „Mladí lidé tady jsou, ale musíme se je snažit motivovat tady zůstat. Kdybychom pro ně nic nedělali, už jsou dávno někde ve světě,“ říká starosta Kostka.

Bydlení kousek od Králického Sněžníku

To hlavní, co jim město chce nabídnout, je bydlení. A nejen jim, radnice doufá, že nové byty přitáhnou do Hanušovic i nové obyvatele. V místech, kde stávala už zmiňovaná textilka Moravolen, chce město vybudovat novou čtvrť. Projekt dostal jméno H-blok a jeho součástí má být 119 bytů.

Pozemek sousedí s vodní elektrárnou na říčce Branné.|Michaela Szkanderová / e15

„Ne každý chce bydlet v paneláku. Tohle bydlení je v zeleni, navíc nízkoenergetické. Naší výhodou je příroda, která nás obklopuje. My můžeme z krásné přírody jezdit za prací a pak se sem vracet,“ vysvětluje Kostka, na co chce město nedaleko vrcholu Králického Sněžníku nové obyvatele přilákat.

Zeleň je i součástí projektu, přes ulici bude zrenovovaný park. Součástí čtvrti by se do budoucna měl stát domov pro seniory a místo tu najdou i podnikatelé. Počítá se jak s kancelářemi, tak se „zázemím pro uskladnění materiálu, vybavení i přímo pro výrobu“, píše se v hanušovickém zpravodaji Háčko.

Kostka zdůrazňuje, že byty naplánovali tak, aby odpovídaly současným trendům. Metr čtvereční plně vybavené jednotky včetně koupelny a kuchyňské linky bude podle starostových slov stát přibližně 55 tisíc korun. Byty v H-bloku ale město plánuje prodávat jako družstevní.

„Stát stavební projekty podporuje hlavně tak, že se soustředí na sociální bydlení. Na nájemní bydlení v takto podpořeném projektu pak ale často nemají nárok ani lidé, kteří berou 35 tisíc měsíčně, což není nijak závratná částka,“ vysvětluje Kostka. „Nechceme konkurovat developerům a dostávat podporu, která by mohla nabourávat podnikatelské prostředí. Pomohlo by nám, kdyby stát dal záruku na úvěr,“ vysvětluje Kostka, o čem se snaží dlouhodobě jednat s ministerstvem pro místní rozvoj.

Během letošního jara se budou moci lidé začít hlásit o byty, které vyrostou na pozemcích po bývalé továrně textilky Moravolen.|Michaela Szkanderová / e15

Developeři to podle Kostky mají často snazší v tom, že si vybírají lokace, kde jdou nemovitosti snadno na odbyt. Město naopak musí hledat cesty, jak lidi přesvědčit, aby se nastěhovali právě do Hanušovic. „V současnosti má město kolem padesáti poptávek, marketingovou kampaň jsme zatím nespustili,“ říká starosta. „Už teď ale cítíme, že o bydlení tady u nás zájem je.“