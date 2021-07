Nové byty zdraží. Rostoucí ceny materiálů se již projevují v cenách | E15.cz

"Nárůst cen stavebních materiálů je živelný, bez možnosti jakékoliv předvídatelnosti, a to v řádech jednotek, desítek, ale i stovek procent. V cenách nových bytů v aktuálních nabídkách se to už projevovat začíná. U projektů se zahájeným prodejem bytových jednotek, které ještě nevstoupily do fáze výstavby, je samozřejmě nemožné vícenáklady zpětně přenést na klienta, který si byt již zakoupil. Bude věcí vyjednávání právě na úrovni dodavatelů a investorů, kdo tyto vícenáklady nakonec zaplatí,“ uvedla mluvčí Skanska Reality Renata Vildomcová.

Podle generálního ředitele Ekospolu Evžena Korce jsou ceny stavebních materiálů společně se zdražováním stavebních prací a řemesel jedním z faktorů, které stojí za nárůstem cen nových bytů. Jak uvedl, ceny žene vzhůru také nedostatek stavebních pozemků způsobený vyčerpaným územním plánem a hlavně nesmyslně složitá stavební legislativa.

"Pandemie celosvětově utlumila výrobu a trh teď pociťuje důsledky. Chybí dřevo, plasty, kovy i izolační materiály. Doby, kdy byly stavební materiály skladem, jsou pryč. Na dodání se místo týdnů čeká měsíce. Ceny materiálů prudce rostou a podle odhadů tomu tak bude celý letošní rok. Málo nově povolených bytů, velká poptávka po bydlení v době nejistoty a levných hypoték, nedostatek pracovníků a rostoucí ceny materiálů. To může a zřejmě i bude dál zvyšovat ceny nemovitostí,“ doplnila výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.

Podle generálního ředitele YIT Stavo Marka Lokaje je hlavních příčin rostoucích cen stavebnin několik. Od chybějících základních surovin na výrobu přes nedostatek pracovníků až po narušení standardního dodavatelsko-odběratelského řetězce, který nastal vlivem pandemie. "Vstupní materiál na výrobu, dovážený ze zahraničí, nemohl například z Asie dorazit, když hranice evropských států byly prakticky rok zavřené. Dalším negativem je zvýšení cen mezinárodní dopravy,“ sdělil Lokaj.

Výrobní ředitel společnosti JRD Roman Havlíček uvedl, že se výrazně prodloužily dodací lhůty materiálů. Například svítidel z Číny nebo podlahových krytin z evropských zemí. "Jakékoliv další zpomalení v podobě možného nedostatku stavebních materiálů na trhu, stejně tak i zvýšení cen je a bude dalším negativem do dnešní velmi tristní situace na trhu, který z důvodu chybějících bytů zaznamenává kontinuální růst cen nemovitostí,“ uvedl mluvčí společnosti Finep David Jirušek.

Podle hlavního inženýra společnosti AFI Europe pro Českou republiku Pavla Jelínka úměrně dostupnosti materiálů a výrobků klesá schopnost dodavatelů garantovat dodávky v ceně a čase. "Situace je v tuto chvíli turbulentní a lze těžko předvídat další vývoj. Nicméně u našich rozestavěných staveb zatím zpoždění neočekáváme. Spoléháme na to, že se generálním dodavatelům podaří zajistit dodávky včas ze stávajících zásob a za smluvní ceny,“ dodal Jelínek.

Podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group stouply ceny nových bytů v Praze za posledních šest let více než dvojnásobně. Na konci letošního prvního čtvrtletí stál metr čtvereční prodaného nového bytu 112 233 korun.