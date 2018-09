Ostrovské rodiště trolejbusů mizí. Panattoni do přestavby areálu nalije miliardu | E15.cz

Asi miliardu korun plánuje společnost Panattoni Europe investovat do výstavby průmyslové zóny v areálu bývalé továrny Škoda v Ostrově na Karlovarsku. Stavba ve čtvrtek začala stržením bývalého továrního komína. V letošním roce by se měly v areálu dokončit demolice, výstavba prvních hal začne zřejmě na jaře 2019. V příštím roce by měli také zahájit provoz první nájemci, řekl ve čtvrtek novinářům generální ředitel Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko Pavel Sovička. O projektu jako první informoval deník E15.