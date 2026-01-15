Penta žádá o EIA pro výstavbu mezi Masarykovým nádražím a Florencí
- Skupina Penta požádala o EIA pro rozsáhlou výstavbu mezi Masarykovým nádražím a Florencí.
- Nová čtvrť nabídne převážně bydlení, doplněné kancelářemi, hotelem, veřejnými prostory a přesunem autobusového nádraží.
- Penta chce do projektu investovat zhruba 20 miliard korun.
Společnost Masaryk Station Investment ovládaná skupinou Penta požádala o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro záměr rozsáhlé výstavby mezi Masarykovým nádražím a Florencí. Z větší části obytná výstavba na zhruba 44 tisíc metrech čtverečních bude sestávat z šesti bloků. Záměr zahrnuje také posun autobusového nádraží a demolici a výstavbu nové odbavovací haly, tyto práce by podle oznámení měly začít příští rok.
Plánovaná výstavba na pozemcích železničního brownfieldu propojí Karlín s Novým Městem a nabídne 108.700 metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. Čtyři bloky budou k bydlení, jeden z nich doplní hotel. Zbylé dva budou kancelářské. Záměr počítá s vybudováním 966 parkovacích stání a veřejnými prostranstvími se zelení. Centrální část zástavby bude podle oznámení pěší zónou.
Do nové čtvrti chce Penta podle dřívějších informací investovat zhruba 20 miliard korun. Na podobu jednotlivých bloků vypsala ve spolupráci s Prahou architektonickou soutěž, ve které vybrala 15 studií z celého světa. Výkonný ředitel Penta Real Estate David Musil nedávno při vyhlášení výsledků soutěže uvedl, že firma chce začít stavět v roce 2028. Podle harmonogramu uvedeného v oznámení pro EIA má nicméně stavba začít v roce 2030 prvním administrativním blokem, který bude stát na místě nynějšího autobusového nádraží. Celá čtvrť má být hotova o devět let později.
Příští rok plánuje developer podle dokumentu zahájit práce na přesunu nádraží z prostoru určeného k zástavbě směrem na východ na nynější odstavné plochy pro autobusy a parkoviště. Současnou odbavovací halu chce firma zbourat a postavit náhradní na místě nynějšího parkoviště u Negrelliho viaduktu. Kapacita nádraží by i po přesunu měla při zavedení uvažovaného dynamického řízení provozu podle oznámení zůstat stejná.
Penta na části pozemků u Masarykova nádraží postavila kancelářskou budovu Masaryčka, kterou otevřela předloni. Městští zastupitelé loni schválili dvě změny územního plánu, které umožnily i další výstavbu. První se týkala pozemků u nádraží směrem na východ, druhá parcely na Florenci zahrnující autobusové nádraží. To spolu s přilehlými pozemky Penta koupila v roce 2023. Developer za plánovanou výstavbu poskytne magistrátu, Praze 1 a Praze 8 na takzvaných kontribucích v podobě peněz či nefinančního plnění celkem 304,2 milionu korun. Dohody kritizoval spolek Arnika, kterému se nelíbí například posunutí autobusového nádraží.