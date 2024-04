Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil rozhodnutí o vítězi tendru na výstavbu dálnice D11 v úseku z Trutnova na státní hranice s Polskem. Vítězem byla polská stavební firma Budimex. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní musí nabídky v tendru znovu posoudit a znovu vybrat vítěze. Na sociální síti X to uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl, médiím informaci zatím bez bližších podrobností potvrdil mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

„Výběr se tak vrací zpět do hodnocení nabídek. ŘSD po detailním prostudování rozhodnutí ÚOHS rozhodne o dalším postupu v zakázce,“ uvedl Mátl v příspěvku.

ŘSD původně plánovalo, že stavbu úseku o délce 21,1 kilometru zahájí Budimex 19. prosince 2023. Sdružení vedené MI Roads v prosinci nejprve proti výběru Budimexu podalo námitky k ŘSD. Když neuspělo, tak se obrátilo právě na antimonopolní úřad.

„Úřad rozhodnutím zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, neboť zadavatel pochybil, když vybral k uzavření smlouvy dodavatele Budimex, ačkoliv nabídka tohoto dodavatele nesplnila podmínku technické kvalifikace,“ řekl ČTK Švanda. Doplnil, že rozhodnutí není pravomocné a lze proti němu podat rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi.

MI Roads tvrdí, že firma Budimex použila k doložení kvalifikace související s výstavbou tunelů cizí reference z realizace dílčích prací na tunelu v Kolumbii, které neodpovídají požadavkům zadavatele tendru. Budimex podle MI Roads údajně také nesplnil kvalifikační požadavky pro odborný personál pro výstavbu tunelů.

Budimex výhrady svého konkurenta odmítá. „Jsme přesvědčeni, že pro danou zakázku disponujeme odpovídající kvalifikací, což si ostatně investor důkladně prověřil. Kromě předložených referencí z oblasti tunelových staveb máme i obdobné zkušenosti z realizací tunelů v Polsku a ve Španělsku,“ uvedl na konci března ředitel Budimexu pro Českou republiku a Slovensko Krzysztof Sokołowski.

Společnost Budimex nabídla v soutěži nejnižší cenu 11,35 miliardy korun bez DPH, tedy 87 procent původně předpokládané ceny. O zakázku se ucházelo šest subjektů. Protestující sdružení Společnost D11, v němž je MI Roads vedoucím účastníkem, nabídlo v soutěží druhou nejnižší cenu 11,71 miliardy korun bez DPH. MI Roads patří přes společnost Metrostav Infrastructure do skupiny Metrostav.

ŘSD plánuje, že na D11 prioritně vybuduje tříkilometrový úsek u hranice s Polskem. Měl by navázat na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou loni v září. Celý úsek Trutnov - státní hranice, jehož součástí jsou i dva půlkilometrové tunely, by měl být podle dosavadních plánů hotový v roce 2027.

Polská S3 vede podél západní hranice Polska od Baltského moře k českým hranicích. Přes třetinu její trasy postavil Budimex. ŘSD připravuje i stavbu úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. Se zahájením stavby počítá v roce 2025 a s uvedením do provozu v roce 2028. Tím by byla celá D11 hotová.

D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978. Zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových 113 kilometrů. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.