Dálniční známka 2023/2024: Cena, zdražení, platnost, zahraničí | e15.cz

Kde a jak koupit dálniční známku?

Dálniční známky je možné zakoupit na webu eDalnice.cz. V jednoduchém formuláři stačí vyplnit SPZ, požadovaný počátek platnosti a e-mail. Zaplatit můžete platební kartou nebo bankovním převodem.

Stejně jako dříve využívané papírové kupony i elektronické dálniční známky jsou potom k dispozici také na pobočkách České pošty nebo na čerpacích stanicích EuroOil. Tuto možnost jistě oceníte v případě, že byste za známku raději zaplatili hotově. Další možností, kde dálniční známku koupit, jsou samoobslužné kiosky umístěné v blízkosti hraničních přechodů.

VIDEO: Dopravní portál. Co vyřídíte elektronicky?

Video se připravuje ... Dopravní portál. Co bude obsahovat a co všechno půjde sledovat a vyřizovat elektronicky? • VIDEO Videohub

Nově lze v roce 2023 koupit dálniční známku také přes web Portál dopravy, kam se zájemce přihlasí elektronickou Identitu občana, kterou lze využít například i pro vstup do portálu Moje daně nebo pro přihlášení do datové schránky.

Byli jste zvyklí kupovat dálniční známky svým blízkým jako dárek? Jejich převod do elektronické podoby nemusí být překážkou. Dálniční známku snadno koupíte nejen pro sebe, ale také pro kohokoli jiného. Potřebujete znát jen SPZ. Když navíc zadáte svůj e-mail, obdarovaný o žádné štědrovečerní překvapení nepřijde.

Cena dálniční známky 2023 v ČR

Kolik stojí česká dálniční známka? Druhy dálničních známek a jejich ceny zůstávají stejné jako v předchozím roce. Konkrétně jsou k dispozici tři typy známek:

Typ dálniční známky Cena 10denní 310 Kč měsíční (30denní) 440 Kč roční 1500 Kč

Dálniční známka v roce 2024 zdraží

V rámci konsolidačního balíčku vláda plánuje výrazné zvýšení ceny dálniční známky o 800 korun. Cena se bude navíc nově valorizovat podle růstu inflace.

Celoroční kupón by měl tak zdražit na 2 300 korun. Ministerstvo dopravy plánuje i zavedení jednodenního kupónu za 200 korun. Naopak měsíční dálniční známka zlevní na 430 korun a desetidenní na 270 korun. Nové ceny budou platné od března 2024.

Od března 2024 změníme ceny dálničních známek. Nově bude možné zaplatit si jednodenní dálniční známku za 200 Kč, desetidenní bude stát 270 Kč, měsíční 430 Kč a roční poplatek bude ve výši 2300 Kč. Veškeré peníze utržené z dálničních známek vracíme do výstavby a údržby dálnic. pic.twitter.com/0PqW2KOrrU — Martin Kupka (@makupka) May 12, 2023

Kdy končí platnost dálniční známky v ČR?

Platnost nemusí v případě elektronických dálničních známek začínat v den nákupu, ale je možné odložit její počáteční datum až o tři měsíce. Roční známka navíc platí celý jeden rok od vybraného data.

Praha: Dálniční známka na Pražském okruhu

Dálnice D0, lidově označována jako vnější Pražský okruh, tvoří jakýsi vnější obchvat Prahy. Na pražský okruh je v některých úsecích nutná dálniční známka. Mezi neplacené úseky dálnice Praha patří například úsek začínající u Ruzyně a končí připojením na ulici K Barrandovu (exit 16), dalším nezpoplatněným úsekem je Satalice (exit 58) až úsek v Běchovicích.

Co je takzvaná eko cena a kolik zaplatí ZTP?

Stejně jako u dalších poplatků i v případě dálničních známek existuje několik výjimek a zvýhodnění. Tím prvním je takzvaná ekologická cena, která redukuje cenu dálniční známky na polovinu. V eko režimu tak za 10denní známku zaplatíte 155 korun, za 30denní 220 korun a roční vás vyjde na 750 korun. Zvýhodněná cena platí pro majitele vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem, nevztahuje se ovšem na LPG pohon.

Dálniční známka zdarma

Kromě zvýhodněných cen je potom k dispozici i úplné osvobození od dálničních poplatků. Automatické osvobození od poplatků se týká následujících vozidel:

Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo hybridní pohon, která mají přidělenou SPZ začínající písmeny EL.

Historická vozidla se zvláštní registrační značkou.

Vozidla, která přepravují držitele průkazu ZTP/P – provozovatelem vozidla musí být přímo držitel průkazu nebo osoba jemu blízká.

Vozidla, která slouží k přepravě nezaopatřených dětí léčených kvůli zhoubným nádorům nebo hemoblastóze.

Osvobození od poplatků podmíněné podáním oznámení se týká následujících vozidel:

Vozidla na elektrickou energii, vodík nebo na hybridní pohon, která nemají přidělenou speciální SPZ.

Vozidla, která jsou provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením a slouží k jejich přepravě.

Dálniční známka na den

Pokud potřebujete využít dálniční známku jen na jediný den, zatím vás moc nepotěšíme. Jednodenní kupon bohužel k dispozici není, využít ale můžete desetidenní známku za 310 korun.

Od roku 2024 by ale pravděpodobně měla přibýt možnost jednodenní dálniční známky po vzoru ostatních členských států v Evropské unii.

Co dálniční známka a změna SPZ?

Dálniční známka platí vždy jen pro jedno vozidlo a její převod na jinou SPZ není možný. Pokud ovšem měníte svou SPZ z důvodu jejího zničení nebo ztráty, můžete si zažádat o změnu platnosti elektronické známky. K dispozici je formulář, který stačí spolu s kopií dokumentu o změně SPZ doručit e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou na adresu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Kontroly a pokuta

Platnost elektronické dálniční známky smí kontrolovat Policie ČR a Celní správa ČR. Pro samotnou kontrolu se ovšem využívají také kamery na mýtných branách. Pokuta za jízdu bez platné známky může na místě činit až pět tisíc korun, ve správním řízení potom až 20 tisíc korun.

Dálniční známky a poplatky v zahraničí

Na dálniční známky a další poplatky nezapomínejte ani při cestách do zahraničí. Ceny dálničních známek pro rok 2023 v jednotlivých státech šly nahoru, v některých zemích došlo k citelnému zdražení. Jak to s poplatky vypadá (nejen) u našich sousedů?

Převodník měn: Aktuální kurzy >>>

Rakousko

Jaké dálniční známky má Rakousko? K dispozici jsou známky s platností na deset dní, dva měsíce nebo na jeden rok, které si můžete zakoupit v elektronické i papírové podobě. Papírové známky jsou k dispozici na čerpacích stanicích a u hraničních přechodů.

Elektronické známky je možné zakoupit online, dejte si ovšem pozor na právo soukromého spotřebitele na odstoupení od smlouvy, kvůli kterému je dálniční známka platná až po 18 dnech od jejího nákupu (tato podmínka neplatí pro podnikatele, u kterých právo na odstoupení nevzniká). Kromě dálniční známky je potom zpoplatněný průjezd některými tunely.

Roční kupon v Rakousku aktuálně vyjde na 96,4 eur. Známka na dva měsíce 29 eur a mezi turisty oblíbená desetidenní známka 9,9 eur. V případě ročního kuponu jde o zdražení o 2,6 eura, v ostatních případech a několik desítek centů. Ceník na příští rok a další informace najdete v článku: Dálniční známka v Rakousku 2023/2024: Cena, platnost, kde ji koupit

Slovensko

K dispozici jsou 10denní, 30denní a roční známky v elektronické podobě. Slovenskou dálniční známku si můžete koupit na webu eznamka, čerpacích stanicích, pobočkách pošty nebo v samoobslužných automatech u hraničních přechodů. Slovenská dálniční známka se dá v případě opomnění zakoupit například i v automatech na hraničním přechodu při jízdě z Brna na Bratislavu.

Roční dálniční známka na Slovensku zdražila z 50 na 60 eur. Měsíční elektronický kupon místo současných 14 vyjde na 17 eur a desetidenní známka zdražila z 10 na 12 eur. Ale pozor, pokud kupujete kupon u jiného než oficiálního prodejce dálničních známek, může se nákup kuponu ještě prodražit. Ceník na příští rok a další informace najdete v článku: Dálniční známka na Slovensku 2023/2024: Cena, platnost, kde ji koupit

Německo

Ačkoli se už několik let hovoří o zpoplatnění dálnic, žádný nový zákon zatím nevstoupil v platnost. V Německu je mýtné za průjezd zpoplatněných komunikací vybíráno pouze za vozidla nad 7,5 tun a to prostřednictvím elektronické mýtné jednotky Toll Collect. Pro vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tun je průjezd německých dálnic i pro rok 2023 stále zdarma. Zpoplatněný je pouze průjezd tunely Herren a Warnow na severu Německa.

Polsko

Funguje zde systém mýtného, které se vybírá jen na vybraných úsecích dálnic.

Slovinsko

Cena slovinské dálniční známky se zvýšila v průběhu roku 2023. Roční známka přijde na 117 eur. Měsíční kupon stojí 32 eur a často kritizovaná pouze sedmidenní známka stojí 16 eur. Motorkáři zaplatí za roční známku 59 euro, za 32 eur mají šestiměsíční kupon a týdenní je přijde na 8 eur.

Švýcarsko

Roční dálniční známka ve Švýcarsku stojí stále stejně v roce 2023 a 2024. Roční dálniční známka přijde na 40 švýcarských franků, což je mimochodem výrazně levnější cena než v Česku. Bohužel se ale nic nemění na tom, že je tento dálniční kupon jediný, který si mohou motoristé koupit. Takže pokud motoristé chtějí zemí pouze projet, musí platit celoroční sazbu. Nově si ji můžete koupit elektronicky na této adrese.

Maďarsko

K dispozici jsou elektronické známky s platností na deset dní, měsíc nebo na rok. Maďarskou dálniční známku je možné zakoupit online, na čerpacích stanicích nebo na hraničních přechodech. Řidič běžného osobního vozidla do 3,5 tuny za roční kupon zaplatí 49 190 maďarských forintů. Měsíční známka ho vyjde na 8 900 a desetidenní na 5 500 forintů.

Chorvatsko

Na dálnicích se vybírá mýtné v rámci mýtných bran. Zaplatíte kartou nebo hotovostí, případně můžete zakoupit krabičku ENC určenou pro elektronické placení mýtného. V rámci ENC lze zakoupit výhodné balíčky. Nevýhodou ale je, že ENC nefunguje všude.

Bulharsko

Na dálnicích a většině silnic první třídy jsou zapotřebí elektronické dálniční známky pro vozy do 3,5 t. Těžší vozidla platí mýtné. Bulharské dálniční známky mohou mít platnost na víkend, týden, měsíc, tři měsíce a rok. Dálniční známku můžete koupit například na stránce bg-vignette. Roční kupon vyjde na na 87 bulharských levů a víkendový na devět.

Itálie

Většina dálnic v Itálii je v současné době zpoplatněna. Poplatky za průjezd jsou vybírány v mýtných branách a platí pro všechny řidiče motocyklů, osobních vozidel a vozidel nad 3,5 tuny. V Itálii řidiči zaplatí při průjezdu poplatek přímo úměrný uražené vzdálenosti po některých druzích komunikací, mezi které se počítá i řada tunelů. Výše dálničních poplatků v tomto státě dosahuje průměrných hodnot devět eur na 100 kilometrů.