Praha, ČVUT a Prusa Research chtějí změnit Strahov ve startupový hub | E15.cz

„Cílem je vytvoření startupového světa pod hlavičkou ČVUT ve spolupráci se studentskou unií ČVUT. V první fázi získá ČVUT do zápůjčky prostory komentátorů ve východní tribuně stadionu, kde se začnou usazovat první startupy. Ve spolupráci s firmou Prusa Research vznikne zkušební laboratoř. Do budoucna jsou plány mnohem větší a doufám, že se podaří zrealizovat rekonstrukci nejprve celé východní tribuny a pak i dalších částí stadionu,“ uvedl za magistrát radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly).

Drony v zastřešeném stadionu

Ve druhé fázi začnou práce na rekonstrukci tribun. „Vytvoří se nejen pracovní prostředí, ale i doprovodné funkce. Budou muset vzniknout restaurace, kavárny, revitalizaci potřebují i sportovní prostory, aby vzniklo komplexní centrum,“ popisuje prorektorka ČVUT pro rozvoj a strategie Veronika Kramaříková.

Ve třetí etapě by měl být celý stadion zastřešen s tím, že by nový krytý prostor mohl sloužit testování autonomních dronů a vozidel. Všechny tyto fáze by měly podle prvních hrubých odhadů vyjít na 485 milionů euro.

Original Prusa Enclosure

V nových funkcích stadionu má magistrát jasno, což ovšem nelze říci o zdrojích financování rozsáhlého projektu. Právě to bude podle Kramaříkové hlavním tématem jednání mezi ČVUT a Prahou. „Předpokládané náklady odhadujeme opravdu hodně nahrubo. Stadion je stále ve vlastnictví města a doufám, že to tak i zůstane. Musíme vyřešit financování, kdo o ně bude žádat a tak dále,“ vysvětluje prorektorka.

Pět milionů euro do začátku

Spustit první fázi proměny stadionu by iniciátoři mohli během několika málo měsíců. Bude ovšem potřeba zhruba pět milionů eur. Další fáze úprav však budou vyžadovat komplexní územní studii, neboť Strahov je podle platného územního plánu velké rozvojové území. Situaci neusnadňuje ani památková ochrana, kterou stadion získal v březnu 2003.

„Chráněné jsou nejen konstrukce z první republiky v naprosto žalostném stavu, ale i plocha stadionu. Praktická využitelnost stávajících konstrukcí, ať už ze statických, nebo dispozičních důvodů, se blíží nule,“ hodnotí stav ředitel Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč.

Při podpisu memoranda budou i dva další partneři, kteří stáli u zrodu projektu. Jedním je investiční fond DLTG, který dříve působil jako venture capital studio, tedy fond na podporu začínajících firem. Díky svým zkušenostem s podporou i zakládáním startupů mají vyhledávat nadějné mladé firmy a přivádět je do rodícího se startupového inkubátoru.

Sílu projektu spatřují Kramaříková i spoluzakladatel fondu DLTG Tomáš Pluhařík především v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí i samotných vysokých škol. Díky tomu má inovační centrum velký potenciál přilákat tisíce studentů technických oborů a zapojit je do startupové sítě i vývoje.

„Víme, jak prostor upravit, aby sloužil jak startupům, tak studentům. Už tam máme provizorní kanceláře i mraky startupů, které to zajímá. Jde o to vytvořit funkční i symbolický prostor, jenž podpoří inovačního ducha i odvahu riskovat,“ vysvětluje Pluhařík.

Laboratoř Prusa Research

Partnerem projektu je technologická firma Prusa Research zabývající se 3D tiskem, vývojem a výrobou 3D tiskáren. „Fungujeme jako jediná pražská otevřená dílna, která umožňuje veřejnosti využívat technologie k vlastní tvorbě, tisku modelů a kutilství. Náš prostor už ale nestačí. Proto jsme se rozhodli vytvořit partnerství s ČVUT a podpořit poskytnutím technologií vznik tak obrovského technologického hubu,“ vysvětluje za Průša Research Ondřej Kašpárek.

Firma v prostorách stadionu postupně vytvoří špičkově vybavenou laboratoř, která umožní testování a zdokonalování vyvíjených produktů. „Každý partner má trochu jinou roli, a i když naše úloha přijde na řadu až trochu později, považujeme za důležité být u toho hned od začátku. Je důležité vysvětlit veřejnosti koncept, což zatím není příliš běžná věc,“ dodává Kašpárek.

Prorektorka ČVUT se od počátku projektu netají ambicemi navázat spolupráci s významnými českými firmami, které by mohly přenést část vývoje na Strahov. „Plánujeme to pomalu rozjet s malým inkubátorem a postupně zvát zástupce významných firem. Jsme už v počátečních jednáních se Škodou, takže jedním z prvních by mohl být třeba Martin Jahn, a následovat budou další,“ předpokládá prorektorka.