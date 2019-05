Praha a stát jednají o směně renesančního domu na Hradčanech | E15.cz

Renesanční Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech by mohl změnit majitele. Zatím patří do majetku hlavního města. „Pro objekt se velmi problematicky hledá využití, protože spadá do bezpečnostního perimetru Pražského hradu. Zároveň o něj projevila eminentní zájem Armáda ČR, která by ho chtěla získat pro potřeby Hradní stráže,“ říká radní pro správu majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).