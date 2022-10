Praha a studio BIG podepsaly smlouvu o Vltavské filharmonii. Začnou úpravy projektu | E15.cz

Vyjednávání mezi Prahou a právníky dánského architektonického studia jsou u konce. Pražský magistrát a vítězné studio Bjarke Ingels Group (BIG) podepsaly smlouvu o projektu Vltavské filharmonie. Vítězný tým mezinárodní architektonické soutěže zahájí práce na úpravách projektu, jak podle připomínek poroty, tak připomínek veřejnosti z plánovaných setkání, která začnou už příští týden. Finální podobu filharmonie představí BIG zhruba do poloviny příštího roku.

Vyjednávání o podmínkách smlouvy běžela od počátku července až do konce září. Postup daný zákonem o veřejných zakázkách dnes oficiálně ukončil podpis smlouvy. Stvrdila se tak spolupráce s týmem, jehož návrh vybrala odborná porota jako vítězný. „Kdybychom se nedohodli s BIG, tak by pak nastoupil druhý a třetí a tak dále,“ vysvětluje postup vyjednávání kolem smlouvy šéf týmu Vltavské filharmonie, architekt Martin Krupauer.

Po podepsání smlouvy plánuje tým dánských architektů přijet znovu do Prahy a bavit se o návrhu s veřejností.Mezi 17. a 26. říjnem mohou Pražané navštívit informační kontejner na Strossmayerově náměstí, 2. listopadu se pak mohou se zástupci týmu setkat osobně v Centru architektury a městského plánování. Veřejnost bude moci ovlivnit podobu veřejných částí budovy a přilehlých veřejných prostranství.

„BIG je zvyklý participovat. Přestože už od nás dostali mnoho podnětů a materiálů, tak chtějí od veřejnosti další feedback. Fáze, která nás teď čeká, je pro návrh velmi důležitá. Je tam ještě mnoho detailů k dopracování a o to teď půjde,“ přiblížil Krupauer. „Mimo participace s veřejností nyní probíhají také jednání s budoucími uživateli budovy, tedy Českou filharmonií, Symfonickým orchesterm hlavního města Prahy a Městskou knihovnou v Praze,“ dodal.

Na dopracování projektu má dánské studio čas zhruba do poloviny příštího roku. Podle upraveného návrhu pak proběhne poslední přecenění projektu. Současný odhad ceny je 9,4 miliardy korun. Podle Krupauera už bude toto ocenění finální a bude se měnit pouze inflací nebo změnami či případnými chybami.

O podobě nového pražského koncertního sálu, který vyroste poblíž stanice metra Vltavská v Holešovicích, rozhodla jedenáctičlenná porota složená z nezávislých odborníků a politických představitelů během třídenního zasedání na Staroměstské radnici. „Soutěž byla na běžné poměry velmi precizně střežená, zájem médií z celého světa je velký. Místnost na historické Staroměstské radnici, kde jsme zasedali, byla celou dobu hlídaná ostrahou, která pečlivě pouštěla jen podle seznamu porotců a odborníků,“ popsal průběh výběru vítězného návrhu náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček.

Do soutěže se zapojilo celkem devatenáct studií, která Praha vybrala na základě odevzdaných portfolií nebo je k vypracování návrhů loni v srpnu přímo vyzvala. Budova nabídne tři koncertní sály, ten největší se špičkovou akustikou pro 1800 posluchačů doplní sál komorní a multifunkční pro dalších 1200 lidí. V budově najdou zázemí i oba v Praze sídlící symfonické orchestry, Česká filharmonie a Symfonický orchestr hlavního města Prahy.

Filharmonie by se měla stát také centrem hudebního vzdělávání. Do jejích prostor se přesune hudební knihovna Městské knihovny v Praze, vzniknou edukační prostory, zkušebny a studia. Nebude chybět restaurace, kavárna nebo vyhlídková terasa nabízející pohledy na centrum Prahy. Základní kámen nového koncertního sálu by měl být položen v roce 2027, hotová budova se pak otevře návštěvníkům v roce 2032.

