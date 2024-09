Pražské arcibiskupství převzalo od developerské skupiny Trigema 114 bytů určených ke komerčnímu pronájmu v projektu Lihovar na pražském Smíchově. Zároveň tam otevřelo dvoutřídní mateřskou školu pro 50 dětí. Novinářům to v pátek při otevření školky řekli zástupci arcibiskupství, které v souvislosti s církevními restitucemi a zajištěním budoucího financování založilo realitní platformu s názvem XPlace. Cenu neuvedli. Podle loňské výroční zprávy však arcibiskupství do roku 2023 investovalo do platformy XPlace 2,2 miliardy korun.

Nová čtvrť na místě bývalého smíchovského lihovaru začala růst v roce 2022, bude tam celkem 535 bytů. Ty zakoupené arcibiskupstvím jsou podle provozního ředitele XPlace Richarda Záruby zaměřené především na mladé lidi, kteří mají peníze na uhrazení tržního nájmu. „Je to luxusní bydlení a ty nájmy tady nejsou úplně malé,“ řekl. Dodal, že celý koncept XPlace je komerční a slouží k zajištění provozu arcibiskupství poté, co skončí státní financování.

V Lihovaru nabízí arcibiskupství plně i částečně vybavené byty za nájmy, které se pohybují od 16 tisíc korun měsíčně za 1+kk po 65 tisíc korun za 4+kk se střešní terasou. Byty jsou ve čtyřech vchodech, z nichž jeden bude dokončen až v listopadu. „Z toho, co nabízíme nyní, máme asi třetinu obsazenou a na další zhruba třetinu máme rezervace,“ uvedl ředitel. Dodal, že budovy jsou energeticky nenáročné, objekt má plynovou kotelnu a v případě jednotek v nejvyšších patrech pod střechou jsou standardně nainstalovány klimatizace.

V současnosti podle Záruby pod platformu Xplace spadá asi 280 bytů v Praze a Středočeském kraji, v příštím roce by měl počet vzrůst na 450. S postupem majetkové odluky církve a státu, při které bude stát církvi posílat finanční náhrady až do roku 2040, pak bude arcibiskupství podle ředitele v nákupech bytů pokračovat. „Většinou jsou to nové projekty,“ řekl dále.

Dodal, že arcibiskupství pod XPlace převedlo i starší byty, které se rekonstruují a budou rovněž určeny k pronájmu. „Připravujeme i vlastní developerské projekty,“ zakončil Záruba.

Součástí projektu je i církevní mateřská škola. Podle ředitele Arcibiskupského gymnázia a koordinátora školství v arcidiecézi Ondřeje Mrzílka jde o první školku, kterou pražská arcidiecéze otevřela od 90. let minulého století. Celkem má podle něj arcibiskupství sedm školek, z nichž pět je v Praze, jedna v Kladně a jedna v Kolíně. Kromě toho v metropoli provozuje také Křesťanské a Arcibiskupské gymnázium, základní Veselou školu v Praze 1 a Vyšší odbornou školu publicistiky.

Mrzílek dodal, že arcibiskupství se nyní v oblasti školství zaměřuje na dva hlavní projekty, a to stavbu logopedické školy v Klecanech, která je velmi finančně náročná, a rekonstrukci Arcibiskupského gymnázia. „Potom máme další požadavky stávajících škol, které by potřebovaly rozšířit kapacitu nebo opravit nějaké prostory, takže v tuto chvíli se zaměřujeme na dva velké projekty a zlepšení podmínek stávajících škol. Pokud ale budou nějaké volné prostory, tak se určitě arcibiskupství novým školám nebrání, ale také to záleží i na poptávce na straně města a rodičů,“ řekl. Dodal, že zrovna v Praze 5 je poptávka velká.