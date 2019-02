Prodejci realit přicházejí o miliony kvůli neochotě platit provizi | E15.cz

Developerská společnost Central Group představila 7. února 2019 nový projekt Rezidenční čtvrť Tesla Hloubětín (na vizualizaci). Na místě dosluhujícího skladového a průmyslového areálu Tesly v pražském Hloubětíně chce vybudovat projekt s 1500 byty a občanskou vybaveností. Celková investice přesáhne šest miliard korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2021.

Ceny bytů jsou podle expertů na maximech. V Praze se podle realitního indexu společnosti Deloitte prodává metr čtvereční průměrně za 76 000 korun. To je o 14,3 procenta více než ve stejném období loni. Ve Středočeském kraji je průměrná cena 47 100 korun (meziroční nárůst o 16,8 procenta). V Brně je to 55 800 korun s meziročním nárůstem o 7,1 procenta a srovnatelný nárůst zaznamenala i Ostrava (na 22 200 korun). Výrazně vzrostly též ceny nových bytů, u kterých lze očekávat nárůst i v tomto roce. „Zablokovaný stavební proces, nedostatek pozemků vhodných k bytové výstavbě a výrazné zdražení stavebních prací. Tři klíčové faktory, kvůli kterým v poslední době výrazně vzrostly ceny nových bytů. Tyto problémy dusící bytovou výstavbu v Česku budou bohužel přetrvávat i v příštím roce, proto se nedá očekávat přílišné zlevňování,“ říká Evžen Korec, ředitel společnosti Ekospol. Vyšroubované ceny tak motivují majitele k prodeji. Nemálo z nich však v touze po ušetření za provizi realitkám prodává ve vlastní režii. Například portál Bezrealitky.cz vykazuje přes 6,5 tisíce inzerátů. Takový prodej však má svá úskalí a prodejci riskují, že se připraví o nemalé částky. „Obvyklý scénář je ten, že prodejce sice ušetří průměrně čtyřprocentní provizi, ale nemovitost prodá o několik stovek tisíc levněji. V Praze jsme dokonce zaznamenali prodeje bytů, které byly podhodnocené o milionové částky,“ vysvětluje Andreas von Schlik z realitní kanceláře Engel & Völkers.

U bytových domů se riziko ztráty násobí

Největšímu riziku zbytečně nízké ceny se však vystavují prodejci bytových domů. Ztráta se u nich při nevýhodném prodeji logicky násobí. „Zaznamenali jsme například prodej domu v Praze, který standardně prodáváme za třicet pět milionů korun, za pouhých dvacet čtyři milionů. Jen proto, že šlo o prodej přes známého, majitel tratil dost značnou částku,“ tvrdí Andreas von Schlik z Engel & Völkers.

Lidé realitkám často nevěří. Zbytečně, tvrdí makléř

Důvodem, proč prodejci riskují uzavření kontraktu bez makléře, bývá jednak nízké povědomí o složitosti trhu a možnostech efektivního prodeje, a jednak nedůvěra v realitky. Andreas von Schlik však upozorňuje, že se poměry za poslední roky i vlivem zahraniční konkurence zlepšily. Možnosti jednotlivce, aby výhodně prodal, jsou navíc proti týmu makléřů a zavedené realitní kanceláři velmi malé: začíná to kvalifikovaným odhadem, pokračuje právním servisem a končí zacílenou masivní propagací. „Seriózní realitka věnuje odhadu nemovitosti mimořádnou pozornost. Na opravdu kvalifikovaném odhadu by se měl podílet celý tým zkušených makléřů. I zdánlivé detaily mohou totiž s tržní cenou bytu dosti citelně zahýbat,“ upozorňuje Andreas von Schlik s tím, že důležitá je i schopnost jednání s několika zájemci najednou. To může být pro samostatného prodejce problém. Pro zkušený realitní tým je však účast více zájemců výhodou a možností, jak získat daleko zajímavější cenu. „V dnešní době vysoké poptávky musíte být schopen ustát tlak jednotlivých zájemců, abyste získal nejlepší cenu. Samostatný prodejce bohužel mnohdy odsouhlasí první nebo druhou nabídku a nemá čas a energii a zabývat se porovnáním desítek nabídek najednou,“ uzavírá Andreas von Schlik.