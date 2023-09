Realitní trh přetéká rodinnými domy. Vyhlížejí cenové dno | e15.cz

Po narození třetího dítěte se třicátníci Zora a Jindřich Jandovi rozhodli, že nastal čas splnit si sen a opustit Prahu. O tom, že by se odstěhovali do staršího rodinného domku v nějakém blízkém menším městě, uvažovali už delší dobu. Teď to navíc vypadalo, že přišla ta správná chvíle. Jak zjistili na jaře podle nabídky inzerátů, cena jejich zrekonstruovaného pražského bytu 4+1 vzrostla, což si potvrdili, když byt zkusmo dali do nabídky. Zájemců se během pár dnů přihlásilo skoro dvacet.