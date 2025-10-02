Realitní šílenství Čechů se přelévá do investic. Developeři vycítili šanci a masově zakládají fondy
Bankéři se tváří odměřeně a na dluhopisy investoři přestávají slyšet? Jedním z možných řešení rébusu jménem financování developerských projektů je založit si vlastní investiční fond. Z tradičního nástroje, kterak nabrat peníze do byznysu, se v posledním roce stává fenomén. Není měsíce, aby na trh nevstoupil nový fond. Lavina nových investičních příležitostí může být atraktivní cestou pro zhodnocení úspor, někteří z nově příchozích ale mohou pod hlavičkou fondu maskovat své problémy.
Koncem září developer Crestyl, o týden dříve JRD či Panattoni a v samém závěru prázdnin Reico. Aritmeticky vzato: co týden, to téměř jeden nově spuštěný nemovitostní fond. Živelně tak vyvrcholil trend dramaticky sílící po celý uplynulý rok. V Česku během dvanácti měsíců končících polovinou prázdnin vzniklo podle statistik České národní banky pětadvacet nových realitních fondů.
Aktuálních celkem 170 fondů znamená čtrnáctiprocentní skok za pouhý rok. Fondy jako vítaný zdroj kapitálu nejsou na trhu zdaleka novinkou, v poslední době ale zažívají vydatný boom. Trend přitom souzní s poptávkou složenou z investorské masy hledající v prostředí klesajících úrokových sazeb nové cesty ke zhodnocení peněz.
„V poslední době skutečně vzniká hodně nových realitních fondů. V případě developerů je to logické, financování projektů je pro ně vždy klíčové a investiční fond představuje jednu z možností, jak ho zajistit,“ uvádí vedoucí real estate oddělení Amundi Czech Republic Jozef Murza. „Na trhu je hodně kapitálu, jehož zhodnocení při rozumné míře rizika je stále obtížnější. Nemovitostní fondy jsou v rámci alternativních investic vnímané jako relativně atraktivní možnost, a právě proto je poptávka vysoká, což přirozeně vede k zakládání nových fondů,“ připomíná Murza.
Trh si zároveň žádá více staveb. „Existuje silná poptávka po nemovitostech, a nabídka zaostává. Developeři cítí šanci a mají možnost dosáhnout na lukrativní zisky,“ uvádí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Právě zakládání fondů představuje vítaný zdroj dalších peněz nutných pro pokrytí byznysové expanze. „Nelze ovšem zapomínat na částečný přesun rizika na investory,“ zdůrazňuje realitní makléř a investor do nemovitostí Luboš Novák.
