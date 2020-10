Game over. Nikdo nevěří, že se začátkem listopadu otevře, říká lihovarník Žufánek | E15.cz

Unie výrobců a dovozců lihovin ve své zprávě upozornila, že letos přijdou firmy v oboru o dvě miliardy korun na tržbách, půjde o víc než třetinový propad. Opatření dopadající na gastro segment, značný odliv turistů a zahraničních dělníků pracujících v Česku a výrazné zvýšení spotřební daně od začátku roku o 13 procent, dají trhu velkou ránu. "Game over," napsal na facebooku v reakci na nová vládní opatření a zavření restaurací minimálně do 3. listopadu Martin Žufánek. "Jistota, že bary, hospody a restaurace tu budou na věky, je narušena," říká pak v rozhovoru pro E15.cz známý lihovarník.

Napsal jste v reakci na vládní opatření pro následující tři týdny Game over. Co jste tím myslel? Je situace skutečně tak zlá?

Ano, je zlá. Je ještě horší než na jaře. První vlna byla šokem a drtivá většina gastro provozů spotřebovala všechny nastřádané peníze. Přes léto se situace uvolnila, lidé začali pomalu chodit do restaurací a barů a provozovatelé začali splácet alespoň nájmy. A teď, ze dne na den, je zavřou. Nikdo neví, na jak dlouho a nikdo nevěří tomu, že to bude pouze do 3. listopadu. Pokud se nesníží reprodukční číslo viru, tak to může být klidně do konce roku. Nejhorší ze všeho je, když ti provozovatelé získali přes léto nějakou naději a o tu naději teď přišli. A to je devastující.

Jak v této situaci funguje vaše firma? Jaký bude u vás rok 2020 oproti plánům?

Neustále destilujeme, ale z větší části na sklad. Oproti minulému roku došlo k razantnímu poklesu prodaných lahví. Obratově to ale vychází stejně jako minulý rok, nicméně jen díky letošnímu zdražení. To vyvolala povinnost vyšší spotřební daně, takže odvedeme víc peněz na daních. Plný sklad pro nás navíc znamená vyšší kauce celnímu úřadu, takže si zhoršíme cash-flow. Ale nestěžujeme si, v aktuální pekelné situaci jsme na tom ještě dobře.

Co lze k uchránění se před situací z vaší pozice dělat? Využil jste nějak vládních podpor? Musel jste sáhnout po nějakých úsporách v provozu? Omezit některé plány?

Nevyužili jsme žádnou vládní podporu. Ostatní jsou na tom násobně hůř, nechceme tedy ředit objem peněz určených na podpory. Celou dobu každopádně jedeme v ultra šetřícím módu bez koruny dluhů. Na co nevyděláme, to nemáme. Nemáme tedy žádný úvěr, hypotéky, nic. Celou firmu tvoří pouze rodina a tři stálí zaměstnanci. Vydržíme roky. A pokud bude nejhůř, tak budeme slivovici měnit za maso. Vždycky nějak přežijeme.

Žufánek byl vždy spíše orientovaný na on-trade. Co tedy teď? Půjdete do řetězců? Nebo budete hledat jiné nové příležitosti?

Pro nás bylo od počátků důležité gastro. Zcela cíleně jsme vynechali řetězce a supermarkety. Nikdy bychom nechtěli, aby o koupi našich produktů rozhodovalo pouze to, jestli jsou zrovna v letáku ve slevě. Toto stoprocentní zaměření na gastro ale letos dostalo trhliny. Neochvějná jistota, že hospody, bary a restaurace tu budou na věky, byla letos narušena. Popřemýšlíme jak dál, jestli něco změnit a nebo přehodnotit. Každopádně bychom pokaždé trvali na tom, aby Žufánek nikdy nebyl ve slevě.

Jak současná situace pozmění celý gastro trh a trh výrobců lihovin a alkoholických nápojů?

Změny budou velké. Teď opravdu vidím, že spousta gastro zařízení do konce roku zavře a už neotevře. Změní se turismus, skončí nonstop večerky s obrovským výběrem alkoholů, miniatur a turistických pastí. Výrobci alkoholů si musí sakra rozmyslet, co budou dělat a pro koho to budou dělat. Vítězem bude kvalita a specializovaný sortiment. Snad skončí pekelná doba, kdy měl každý výrobce desítku druhů alkoholu, stovky příchutí, variant a lahví. Alkohol se zdraží, ale bude pouze kvalitní a požitkářský. A o to jde. Flašky za stovku nemají na trhu co dělat.