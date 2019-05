Rekonstrukce Lucerny jde do hlavní fáze, v paláci přibudou byty | E15.cz

Oprava Paláce Lucerna, která trvá už dva roky, dosud vyšla na více než sto miliónů korun. Nejnáročnější investice má však palác teprve před sebou. Majitelka objektu, Dagmar Havlová, investovala do výměny střechy z luxferů nad pasáží, obnovy štukové výzdoby a vnější fasády do Štěpánské ulice. Teď se začíná opravovat průčelí paláce.

„Kromě fasády do Vodičkovy ulice plánujeme opravit i střechu a do vnitrobloku ji také zvýšit. Vznikne pak prostor pro sedm bytů. Hodně nekvalitních zásahů postihlo systém větrání Velkého sálu, na projektu nové vzduchotechniky se už také pracuje,“ sdělila deníku E15 Havlová. Neuvedla však podrobnosti rozpočtu s tím, že se bude odvíjet od měnících se cen stavebních prací. Opravy přitom financuje z úvěrů a vlastních zdrojů. Provoz Lucerny by pak měl na všechny opravy a rekonstrukce postupně vydělat.

„V případě dlouhodobých plánů je těžké stanovit detailnější výhled. Například rozdíl mezi projektantskou cenou v roce 2018 a cenou, za níž se projekt realizuje v roce 2020, může být klidně dvacet až třicet procent,“ míní odborník na rekonstrukci historických objektů architekt Petr Všetečka. Záleží i na tom, jak velká část projektu je připravena, v případě objektů typu Lucerny je vhodné postupovat po etapách.

Vybírat dodavatelskou firmu pro soukromého investora je podle Všetečky mnohem jednodušší. Není totiž vázán podmínkami výběrového řízení a z toho plynoucích úskalí.

Vzhledem k tomu, že se Palác Lucerna v polovině roku stal Národní kulturní památkou, získali majitelé možnost žádat o dotace ze zdrojů určených pro památky této kategorie. Současně z toho plyne řada omezení, která mohou rekonstrukci významně prodražit.

„Autentické detaily je nezbytné zachovat či zrestaurovat. V žádném případě není přípustná jejich náhrada, a to ani za kopii prvku,“ vysvětluje Alena Holasová z Národního památkového ústavu.

Památkáři rovněž doporučili spolu s rekonstrukcí fasády vyřešit způsob vysunutí a zpracování neonových písmen nápisu Lucerna včetně kovové lucerny nad vstupem do pasáže v duchu původního řešení.

