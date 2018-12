Šéf Techa Jiří Kejval: Státní sféře schází lidi ne kvůli platu, ale úrovni pracovního prostředí | E15.cz

Navrhujete interiéry v různých částech světa. Jak se liší u mezinárodních společností firemní kultura v jednotlivých zemích?

V sídlech velkých nadnárodních firem se samozřejmě se objevují i lokální prvky, například ve výzdobě interiérů. Mírně se mohou lišit pobočky v Evropě a třeba v muslimských zemích, obecně je ale v takových společnostech silná tendence své prostory unifikovat. Vždyť tam pracuje mnoho cizinců.

Za posledních deset let se tento aspekt kancelářské výstavby hodně změnil, například americké kanceláře se hodně přiblížily těm evropským.

Jaké jsou další trendy v kancelářské výstavbě?

Vedení firem se snaží, aby práce zaměstnance bavila a chodili do ní rádi. Proto zařazují do kanceláří různé netradiční prvky. Mění se i struktura pracovní činnosti. Mizí nekreativní a automatizovaná práce, kterou dokážou dělat počítače, a to dokonce rychleji a lépe. V kancelářích se dělá kreativní práce a lidé v nich musí získávat inspiraci. S tím se musí při navrhování kanceláří počítat.

Kancelář se stylizuje podobně jako byt. Lidé přece nespí v kuchyni a nejí koupelně, každá činnost má své specifické místo. Podobně i kanceláře mají různě zařízené prostory pro rozdílné pracovní činnosti.

Kde dělají zaměstnavatelé v tomto směru chyby?

Častá chyba je, že firma posadí všechny zaměstnance do jedné kanceláře a nechá je tam se trápit. Vypadá to pak jako v Bibione na pláži. To je barbarství. Takové zakázky nepřijímáme. Na přelomu tisíciletí jsme jednu takovou kancelář připravili a dodnes nám to ti lidé neodpustili. Prostor musí být kreativní a propracovaný, jeho vytváření se musí dát čas.

Dostáváte ještě vůbec zakázky na klasické uzavřené kanceláře?

Dnes už klasické uzavřené kanceláře, kde se sedí po dvou, vidíme snad jen ve státní správě, se kterou se moderní trendy vůbec nepotkaly. To, že státní správa nemá kvalitni lidi, není primárně otázka výše platu, ale úroveň pracovního prostředí obecně. Z tohoto důvodu pro státní správu dodáváme pouze výjmečně.

Nejsou moderní kanceláře často doménou jen pro hlavní sídla společnosti? Jaká je situace na pobočkách v regionech? Nezapomíná se také třeba na obchody, ordinace a podobné provozovny?

Zaměstnanci v obchodech nebo pobočkách bank a podobných podniků jsou v bezprostředním kontaktu se zákazníkem a měli by být dobře naladění. Nemůžou ale předstírat dobrou náladu, když je zaměstnání a pracovní prostředí štve. Za posledních deset let se mnohé posunulo mnohé k lepšímu. Ale máte pravdu, že se na ně nemyslí tolik, jak by bylo třeba.

Mluvíte jste o zásadním posunu za poslední dekádu. Jaké faktory ho umožnily?

Zásadní vliv mají moderní technologie, určitě také dobrá hospodářská situace a ekonomický růst, se kterým se váže nedostatek kvalitních zaměstnanců. Firmy musí o talentované lidi bojovat. V neposlední řadě je to ale také životní styl. Pro generaci mileniálů už nejsou největší hodnotou peníze, ale kvalita života. Pracovní prostředí pro ně hraje důležitou roli.

Co bude kanceláře ovlivňovat do budoucna?

Myslím, že jsme překonali trend práce z domova. Ukázalo se, že osobní kontakt je důležitý. Zbavili jsme se ale i stigmatu toho, že v osm hodin začíná pracovní doba, a kdo přijde o dvě minuty později, je průšvihář. Důraz na pracovní flexibilitu v budoucnu ještě posílí.

Co pro vás znamená zdravá kancelář?

Musíme si uvědomit, že zhruba třetinu svého života prožijeme v kanceláři. Důležitý je i aspekt efektivity. Vyčerpaní a unavení zaměstnanci navíc nepodávají optimální výkony, proto je třeba jim nabízet možnosti k odpočinku a odreagování.

Progresivní zaměstnavatelé vidí jako nedílnou součást svých pracovišť posilovnu, wellness a podobné netradiční prvky. Zaměstnanci tam mohou trávit čas aktivně a nevnímají ho jako součást pracovní doby. Navíc navážou jiné kontakty, než jaké je možné získat při práci.

Nechodí lidé spíš trávit volný čas úplně mimo budovu, kde pracují?

To záleží na každém člověku. Zaměstnavatelé ovšem mají i jiné možnosti. Mohou třeba zvýhodnit vstup zaměstnancům do už existujících sportovišť mimo firemní budovu.