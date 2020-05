Sekyra požádal o souhlas ke stavbě další části Smíchov City s centrálou České spořitelny | E15.cz

Hlavní stavbou projektu budou čtyři budovy nového ústředí České spořitelny, které tvoří asi polovinu území. K nim přibudou ještě tři komerční budovy a hotel se supermarketem. Součástí záměru jsou i dva nové parky, prodloužení navrhovaného městského bulváru a jeho součástí se stane i nová lávka, kterou přes koleje nyní chystá Správa železnic.

„Je to počátek povolovacího procesu. Na podobě obou částí přestavby se významně podílela veřejnost, se kterou budeme diskutovat i nadále například o koncepci pěší zóny,“ řekl webu E15.cz výkonný ředitel Sekyra Group Leoš Anderle. Pokud firma získá potřebná povolení, tedy územní rozhodnutí a stavební povolení, chce dokončit jižní část přestavby do pěti let.

„Větší část energie bude z geotermálních vrtů a fotovoltaických elektráren. Velká část dešťových vod bude zpětně využívána pro zálivku zeleně, objekty České spořitelny budou rovněž hospodařit se šedými vodami. V prostoru budou instalovány nabíječky pro elektromobily, počítá se i s automobily na alternativní pohon a s umístěním bodů pro nabíjení elektrokol,“ uvedla dále k projektu Sekyra Group.

Smíchov City-Jih navazuje na Smíchov City-Sever, který tvoří především bytové domy u autobusového nádraží Na Knížecí. Stavět ho začala firma letos v dubnu, první fáze severní části má být hotová do dvou let. Celkové náklady na výstavbu developer již dříve odhadnul na 15 miliard korun.

Kromě Sekyry se na významnou přestavbu lokality chystá i pražský magistrát se státní Správou železnic. Společně připravují přeměnu vlakového a autobusového nádraží Smíchov na moderní přestupní terminál. Na konci března na to Praha za 140 milionů korun vybrala zhotovitele projektové dokumentace.