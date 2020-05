Budova s Picassovými díly má jít k zemi | E15.cz

Tento týden napsali představitelé prestižního newyorského Muzea moderního umění (MoMA) dopis norské premiérce Erně Solbergové, v němž žádají norskou vládu, aby rozhodnutí o demolici přehodnotila.

Hlavní kurátor sbírky architektury a designu MoMA Martino Stierli a hlavní kurátorka sbírky malířství a sochařství MoMA Ann Temkinová uvedli, že sama vládní budova určená ke stržení, jejímž autorem je norský architekt Erling Viksjö, je významným příkladem evropské brutalistické architektury.

Budova, známá jako Blok Y, navíc skrývá dvě rytiny, které Picasso vytvořil ve spolupráci se svým norským přítelem Carlem Nesjarem a které jsou podle expertů předzvěstí nové etapy umělcovy tvorby. „Rytiny, které Picasso vytvořil pro Blok Y, v mnoha směrech signalizují začátek jeho éry monumentálních děl, jež můžeme najít ve městech jako Chicago či New York,“ napsali představitelé MoMA.

Budova by měla být stržena do konce jara. Podle deníku The Local norské úřady plánují, že Picassovy rytiny Rybáři a Racek, vytvořené metodou pískování, ze zdi sejmou, aby se později staly součástí fasády nové vládní budovy.

Gro Nesjarová Greveová, dcera norského umělce Carla Nesjara, který se na tvorbě rytin v roce 1958 podílel, uvedla, že od začátku května je budova skryta zrakům veřejnosti. „Objekt byl před deseti dny oplocen a Rybáři byli zakryti. Dělníci na stavbě začali pracovat s vrtačkami. Vyvolává to obavy, protože jakmile začnou rytinu přemísťovat, praskne. Nikdo doposud nevysvětlil, jakým způsobem budou postupovat. Celá ta zeď je umělecké dílo,“ prohlásila v nedávném rozhovoru Nesjarová Greveová.

Vládní rozhodnutí o demolici budovy podpořila v roce 2016 většina norských politických stran. Poukazovaly mimo jiné na vysoké náklady na případnou opravu i na to, že do budovy, která se stala svědkem pumového atentátu, se málokdo bude chtít vrátit.

„Chceme také zlepšit bezpečnost a přístup pro cyklisty a pěší,“ uvedl nyní ministr pro modernizaci Nikolai Astrup. Snahou bude podle něj rovněž přidat více zeleně a vytvořit kanceláře pro ministry odpovídající moderní době.

Proti demolici se naopak staví sdružení norských architektů či ředitelství norského kulturního dědictví. Pod petici, která protestuje proti zničení stavby, se letos podepsalo téměř 50 tisíc lidí. V posledních dnech aktivisté navzdory opatřením proti šíření koronaviru vytvořili kolem budovy pojmenované podle jejího tvaru do písmene Y lidský řetěz.

Sousední Blok H postavený na konci 50. let, který skrývá další tři Picassova díla, byl sídlem kanceláří premiéra, dokud u něj Breivik v létě 2011 neodpálil výbušniny. Krátce po pumovém útoku, který si vyžádal osm mrtvých, pravicový extremista postřílel 69 účastníků mládežnického tábora Dělnické strany na ostrově Utöya nedaleko Osla. Blok H projde rekonstrukcí a bude se dál tyčit nad novými ministerskými budovami, píše agentura AFP.