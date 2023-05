Spolkové bydlení se v Praze zaseklo. Pilotní dům staví obec u Brna | e15.cz

„Hledali jsme možnosti, jak umožnit střední třídě pořídit si cenově dostupný byt. Dopředu říkáme, že to není pro sociální případy, ale pro střední třídu, která si nemůže nebo nechce v současné situaci vzít hypotéku,“ říká místostarosta Pohořelic Patrik Pařil (ANO). Na dotaci obec kvůli své finanční situaci nedosáhla a tak volba padla na spolkové bydlení, ze kterého bude těžit radnice i budoucí obyvatelé, kteří po nějaké době získají byty do osobního vlastnictví.

Obec do investice vloží pozemek a projektovou dokumentaci, která je již hotová. Na dům má obec už z dřívějška stavební povolení. S metodikou a realizací jí pomohou právníci z Explica Consulting, kteří projekt spolkového bydlení připravili původně pro Prahu. Ze 44 bytů získá obec do bytového fondu třináct jednotek, pro zbylých jednatřicet bude hledat zájemce. „Zájem je enormní, lidé tu chtějí bydlet a chtějí mít vlastní bydlení,“ pozoruje Pařil, který bude muset s vedením města rozhodnout, jakým způsobem se budou lidé do projektu vybírat.

Celková investice vyjde na zhruba 150 milionů korun bez DPH a obec bude muset vysoutěžit banku, která by spolku na třicet let poskytla úvěr. Radnice si ponechává spíše menší byty. V nabídce je jinak třeba byt o rozloze 75 metrů čtverečních s terasou a výhledem na Pálavu, kde bude muset zájemce vložit jako prvotní investici 700 tisíc korun a pak každý měsíc splácet zhruba 18 tisíc korun. Celkem tak byt vyjde na zhruba 7,2 milionu korun. Na nejmenší jednopokojový byt bude stačit vložit 300 tisíc korun a splácet osm tisíc korun měsíčně, což v součtu vyjde na zhruba 3,2 milionu korun. Po splacení úvěru lze byt převést do osobního vlastnictví.

Na rozdíl od hypotéky nebudou moci členové spolku s bytem nakládat podle své libosti. „Pokud budete chtít spolek opustit, musíte svůj podíl nejdříve nabídnout městu a posléze až někomu jinému. Zpátky člověk dostane jenom tolik, kolik do investice vložil,“ popisuje Pařil. „To je ten důvod, proč jsme se rozhodli pro spolkové bydlení místo družstevního. Na družstevní podíl může být exekuce, můžete ho zastavit, můžete ho se ziskem přeprodat,“ řekl Pařil, podle kterého se obec snaží předejít spekulacím s byty. Do září by měl podle místostarosty vzniknout spolek, kterému obec pozemek prodá, a měla by se vysoutěžit stavební firma a banka, která úvěr poskytne. Stavět by se mohlo začít příští rok na jaře.

Praha to zkusí znovu

Už nyní je jasné, že o podobný projekt v Praze by měly zájem stovky lidí. Politici v kuloárech mluví o vnitrokoaličních sporech, které v minulém volebním období zabránily rychlejšímu rozvoji projektu. „Po létě bych to chtěl zase vytáhnout,“ říká o pětici stavebních pozemků náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN), který stejnou pozici zastával i v minulém volebním období. Na pozemcích se počítá s bytovými domy o desítkách bytů. „Kdybych byl mladý, tak bych do toho hned šel,“ dodal Hlaváček. Projekty se zvažují například v Praze 5 nebo Praze 10.

Na úrovni hlavního města se objevuje přirozeně více problémů. Podle Hlaváčka je klíčové najít způsob, jakým se do projektu budou vybírat lidé. Právníci z Explica Consulting, kteří metodiku připravili, vymysleli IT systém, který by budoucí obyvatele vybral náhodně. „Výběr nepřipouští jakékoliv ovlivňování procesu výběru a je veřejně auditovatelný,“ říká právník Michal Beník. Politici v Pohořelicích, ale i v Praze, si však takové řešení nedovedou zatím příliš představit.

Právníci už s Komerční bankou vyvinuli úvěrový produkt na míru, kterým by se projekty spolkového bydlení v Praze nebo Brně mohly financovat. „Banka má na první vlnu projektů v těchto dvou městech alokovány dvě miliardy korun,“ vysvětluje Beník. „Pro menší obce se nyní schvaluje modifikovaná podoba produktu. Tím se otevře trh developmentu dostupného bydlení pro malé obce,“ popisuje právník, podle kterého by díky tomu mohly vzniknout v Česku desítky podobných projektů jako v Pohořelicích u Brna.