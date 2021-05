Garáž jako investiční příležitost. Ceny rostou i víc než u bytů | E15.cz

Garáž v panelovém domě nedaleko stanice metra Skalka. Cena 990 tisíc korun. „V místě jsou placené parkovací zóny, tudíž lze garáž využít pro parkování svého vozu nebo jako investici k dlouhodobému pronájmu,“ zní inzerát na realitním portálu. Zhruba za poloviční cenu se běžně nabízejí staré řadové garáže v původním stavu. V atraktivních rezidenčních lokalitách s nedostatkem parkovacích míst, jako jsou Vinohrady či Dejvice, vyjde garáž i na dva až tři miliony korun.

„Na pražském trhu je nedostatek garáží či parkovacích stání velmi výrazný. Jako příklad vezměme takové ty typické kóje z doby minulého režimu v oblasti kolem Budějovické v Praze 4. Před čtyřmi lety se garáž prodávala za cenu okolo 250 tisíc korun, loni za dvojnásobek a nyní běžně i za 700 tisíc korun,“ popisuje oblastní manažer M&M Reality Jan Martina.

Garáže na úvěr

Podobně jako u bytů a rodinných domů se někdy díky vysoké poptávce zdražuje ještě v průběhu transakce. „Před pár dny jsme zprostředkovali prodej garáže ve Strašnicích s nabídkovou cenou 680 tisíc korun. Během 24 hodin se ozvalo osm zájemců. Majitel si proto přál cenu navýšit a garáž se nakonec prodala za 730 tisíc korun. Kupující si garáž pořídil jako investiční nemovitost,“ doplňuje Martina. V nových developerských projektech mají podzemní parkovací stání běžně cenovku kolem půl milionu korun. Aktuálně je například v nabídce za 750 tisíc halové stání v podzemní garáži karlínské novostavby.

Ceny bytů jsou rekordně vysoko:

Ceny nemovitostí v posledních letech vystřelily raketovým tempem. Nejvíce vzrostly ceny bytů v Praze. • VIDEO Mall.tv

Se stoupajícími cenami nemovitostí pro automobily se objevují také žádosti o jejich úvěrové financování. „Zatím je to spíš okrajová záležitost, ale už se s takovými požadavky setkáváme,“ říká Libor Ostatek, ředitel makléřské firmy Golem Finance. Klasickou hypotéku lze sice získat jen na bydlení, ale při dnešních nízkých úrokových sazbách je řešením i neúčelový typ úvěru. „Pokud jde o samostatně stojící garáž, tak se dá financovat například americkou hypotékou, která je sice o něco dražší, ale dnes stále velmi dostupná,“ dodává Ostatek.

Atraktivní parcely

Pozemky, na nichž staré převážně sídlištní garáže stojí, jsou zároveň v hledáčku rezidenčních developerů. Což jejich hodnotu na trhu ještě tlačí vzhůru. Na prodej je teď například pozemek o 477 metrech čtverečních v Dejvicích, na němž stojí 12 chátrajících řadových garáží. Nabídková cena činí 12,9 milionu korun.

„Vzhledem k tomu, jaký je v Praze nedostatek pozemků vhodných pro bytovou výstavbu, by bylo velice vhodné, aby město podobné pozemky s chátrajícími garážemi proměnilo v územním plánu na bytovou výstavbu,“ míní developer Evžen Korec, majitel firmy Ekospol. „Nejen že by zmizela zanedbaná místa hyzdící tvář Prahy, ale také by se o něco zlepšila nyní kritická situace na realitním trhu,“ dodává.