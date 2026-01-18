Starší byty zdražily o pětinu. Tahounem jsou levnější regiony
- Ceny starších bytů v ČR v loňském čtvrtém čtvrtletí meziročně vzrostly o 19 procent na 81 104 Kč/m², mezičtvrtletně o tři procenta.
- Nejdražší zůstává Praha (151 085 Kč/m²), následovaná Brnem (118 040 Kč/m²).
- Nejrychleji zdražovaly levnější regiony – zejména Ústí nad Labem (+29 procent) a Ostrava (+20 procent).
Starší byty v ČR zdražily v posledním čtvrtletí loňského roku v průměru o 19 procent na 81 104 korun za metr čtvereční. Proti loňskému třetímu čtvrtletí jejich ceny vzrostly průměrně o tři procenta. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.
Starší byty podle ní zdražovaly v meziročním i mezičtvrtletním srovnání ve všech velkých městech. Nejvíce proti čtvrtému čtvrtletí roku 2024 zdražily byty v Ústí nad Labem, a to o 29 procent. V mezičtvrtletním srovnání ceny rostly od jednoho do čtyř procent.
Nejdražší Praha a Brno
Nejdražší byty byly tradičně v Praze, kde se ke konci loňského roku prodával metr čtvereční v průměru za 151 085 korun, tedy o 11 procent dráže než ve stejném období roku 2024. Druhým nejdražším městem bylo Brno s průměrnou cenou 118 040 korun za metr čtvereční, která byla meziročně vyšší o desetinu.
Při těchto cenách stál v Praze starší byt o rozloze 80 metrů čtverečních 12,1 milionu korun, tedy o 1,2 milionu korun více než ke konci roku 2024. V Brně, kde stejně velký byt stál 9,44 milionu korun, se ceny meziročně zvýšily o zhruba 894 000 korun.
Nejrychleji zdražují levnější oblasti
Nejrychlejší růst cen byl ale podle analýzy patrný v tradičně levnějších regionech. V Ústí nad Labem starší byty v průměru meziročně zdražily téměř o třetinu na 49 002 korun za metr čtvereční a v Ostravě pak o více než pětinu na 64 697 korun za metr čtvereční. Nejmenší meziroční nárůsty cen starších bytů byly kromě Brna zaznamenány v Českých Budějovicích a Olomouci, kde se ceny změnily o desetinu.
V Hradci Králové průměrná cena činila 93 190 korun za metr čtvereční, tedy o 16 procent více než před rokem. V Plzni se cena zvýšila na 83 956 korun za metr čtvereční, což odpovídá meziročnímu růstu o 14 procent.
V mezičtvrtletním srovnání rostly ceny starších bytů v závěru roku 2025 podle analýzy v jednotkách procent. V Praze se proti předchozímu čtvrtletí jednalo o procentní nárůst, tedy stejně jako v Brně, Plzni a Olomouci. V Hradci Králové vzrostly ceny mezičtvrtletně o tři procenta a v Českých Budějovicích o dvě procenta. Stejně jako v meziročním srovnání rostly ceny nejvíce i mezičtvrtletně v Ústí nad Labem a v Ostravě. Cena starších bytů tam proti třetímu čtvrtletí roku 2025 vzrostla o čtyři procenta.