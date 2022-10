V Česku se staví sklady jako o závod. Navzdory tomu jsou téměř plně obsazeny | E15.cz

Analýza IRF, jehož členy jsou realitní poradenské společnosti CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield a JLL, říká, že celková plocha moderních průmyslových prostor určených v Česku k pronájmu vzrostla ve třetím čtvrtletí na 10,65 milionu metrů čtverečních. Dokončeno bylo více než půl milionu čtverečních metrů ploch v osmnácti parcích, mezičtvrtletně o 249 procent více. V době dokončení bylo přibližně 95 procent projektů předpronajato.

Analytička z Colliers Josefína Kurfürstová uvedla, že vysoký růst skladových ploch ve třetím čtvrtletí dlouho očekávaný. „Během roku 2021 zažil český trh s průmyslovými nemovitostmi velký nárůst poptávky a zároveň velký úbytek volných prostor k pronájmu. Došlo ke značnému zvýšení stavební aktivity mezi průmyslovými developery. Tato zvýšená aktivita momentálně kulminuje,“ uvedla Kurfürstová.

Dodala, že zhruba z třetiny se na číslech za třetí čtvrtletí podílí dostavba distribučního centra Amazonu v Panattoni Parku Kojetín (186.700 m2) v Olomouckém kraji. Na konci třetího čtvrtletí pak bylo ve výstavbě dalších více než 1,16 milionu metrů čtverečních skladových a výrobních ploch a do konce roku IRF očekává dokončení přibližně 340.000 metrů čtverečních ploch.

Podle odborníků ale klesla poptávka. „Trh je pod tlakem inflace, úrokových sazeb, rostoucího nájemného a snížené poptávky nájemců, kteří dále řeší pokles poptávky svých zákazníků. To časem povede k uvolnění části dnes obsazených prostor, což bude příležitost k expanzi pro větší firmy se stabilním zázemím,“ řekl Michal Bílý, vedoucí oddělení průzkumu trhu realitně-poradenské společnosti 108 Agency.

Podle firmy dochází ke zvyšování požadavků na délku pronájmů ze strany developerů na minimálně pět let, ale spíše na sedmi nebo desetileté nájemní smlouvy. „Patrná je snaha developerů soustředit se na velké, stabilní nájemce a využít nedostatku disponibilních prostor, a to za co nejvyšší možné nájemné,“ dodal vedoucí oddělení průmyslových a logistických nemovitostí 108 Agency Matěj Indra.

Nejvyšší dosahované nájemné se podle IRF ve třetím čtvrtletí udrželo na úrovni mezi 7,25 až 7,50 euro (178 až 185 korun) za metr čtvereční měsíčně, ale zejména v Praze se nájemné pohybuje již kolem 8,50 euro (209 korun). „Průměrné číslo ukazuje zpomalení, ale ceny dále rostou. Fenoménem je nárůst cen v dalších krajích, tedy Brno, Plzeňský kraj i Ostrava, především protože se do nich přesouvá část poptávky, která není uspokojená v Praze,“ uvedla Kurfürstová.