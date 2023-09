V Hradci Králové roste čtvrť nezávislá na plynu a uhlí | e15.cz

Nejdříve továrna, poté cukrovar a koželužna. Dlouho chátrající brownfield, na jehož místě nyní vznikla již druhá etapa projektu bytového domu Cihlovka několik let sloužil také na výrobu automobilů. Nově na místě stojí pasivní bytový dům od společnosti Noho, který navíc získal prvenství dosud jediného pasivního domu v regionu.

„První etapa Cihlovky, kterou jsme dokončili před dvěma lety byla taková vlaštovka v revitalizaci čtvrti Kuklen. Již tehdy jsme stavěli s maximálním důrazem na udržitelná řešení. Začali jsme instalovat fotovoltaiku se sdruženým elektroměrem na patře, automatické větrání s rekuperací a nechyběla vynikající tepelná izolace. Nicméně ve druhé etapě Cihlovky jsme se posunuli ještě o stupeň výše. Přidali jsme hlubinné tepelné čerpadlo, v základu nainstalovanou chytrou domácnost pro efektivnější nakládání s energiemi a obyvatelé budou moci fungovat v rámci unikátní energetické komunity,“ říkáTomáš Vrbický, zakladatel společnosti Noho.

Sdílený vůz jako součást projektu

Bytový dům Cihlovka 2 se skládá z šesti nadzemních a jednoho podzemního podlaží s parkovacími místy, přičemž přízemí je určeno i pro komerční prostory. Část z nich využije developer pro své kanceláře a část obsadí zubní ordinace.

Všech 27 parkovacích míst je vybaveno přípravou na elektrické nabíjení, s tím, že několik wallboxů je již součástí garáží. Obyvatelé bytového domu navíc budou mít k dispozici také sdílené vozidlo. „Filozofie, se kterou moderní bydlení připravujeme nezačíná a nekončí na prahu našich domů. Chceme, aby naše starost o přírodu byla co nejkomplexnější, a proto si klademe za cíl obyvatelům ukázat i jiné možnosti, než jsou města přeplněná automobily. Rádi bychom lidi motivovali k tomu, že každá domácnost nemusí dennodenně používat vlastní automobil,“ doplnil Vrbický.

Druhá etapa Cihlovky vzešla jako v případě té první z dílny architektonického studia Med Pavlík. Celý areál si ponechal svůj výrazný industriální otisk. Jeho dominantu tvoří starý tovární komín úzce sousedící s novostavbou. Autoři pro něj po zrestaurování dokonce našli praktické využití, kdy je napojen na rekuperaci a slouží k odvodu znečištěného vzduchu. Specifický je i materiál, ze kterého je bytový dům postaven, tedy z betonu a vápenopískového zdiva. Ten disponuje oproti klasickým cihlám lepšími akustickými, tepelnými i vzduchotěsnými vlastnostmi.

Obytné místnosti bytů jsou situovány směrem k náměstí, které by se do budoucna mělo stát chloubou Kuklen. Na jeho výstavbu již město vypsalo architektonickou soutěž, realizace nového náměstí se ale odhaduje až v horizontu příštích pěti až deseti let. Společnost Noho proto spustila participativní projekt, na základě, kterého vznikne náměstí provizorní. Již letos na podzim by se tak místo mohlo dočkat prvních veřejných prvků, které celý prostor zvelebí.

Na místě vzniká energetické společenství

Součástí celého procesu bylo setkání s veřejností, kterého se mimo jiné zúčastnili i budoucí obyvatelé Cihlovky. „Jako benefit této aktivity vnímám i to, že naši noví sousedé měli nejen možnost přímo ovlivnit proměnu veřejného prostoru, ale zároveň se seznámit s nově přistěhovanými i dosavadními obyvateli Kuklen,“ popsal Vrbický.

V rámci Cihlovky 2 bylo vytvořeno energetické společenství, jehož se stala Cihlovka prvním členem. Postupně se budou připojovat další dokončené projekty v okolí. Mezi ně bude patřit například Sousedství, které je nyní ve fázi zisku stavebního povolení a mělo by se stát první uhlíkově neutrální čtvrtí za provozu.

„Klíčem každého energetického společenství je, že přináší zisk všem zúčastněným, kteří se svými zdroji nakládají v tom nejlepším zájmu. Těmi zdroji je fotovoltaika se zásobníky pro přebytky na ohřev užitkové vody a tepelné čerpadlo typu země-voda,” upřesnil Vrbický.