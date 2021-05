Vítek otočil a nabídl stavbu stadionu majiteli římského Lazia | E15.cz

Realitní magnát Radovan Vítek se dostal do centra pozornosti italských médií v souvislosti s výstavbou nového fotbalového stadionu v Římě. Nikoli však pro klub AS Řím, s nímž jednal dříve, ale pro jeho odvěkého rivala Lazio. Nabídka českého miliardáře vyvolala v Římě senzaci.

Vítek se podle deníku La Repubblica sešel s majitelem a prezidentem Lazia Řím Claudiem Lotitem a nabídl mu parcely bývalého dostihového závodiště Tor di Valle v širším centru metropole. Lotito měl reagovat slovy, že „nabídku zváží“.

Fotbalem posedlí Italové doufají, že se konečně dočkají nového svatostánku. Záměr výstavby fotbalového stadionu v Tor di Valle sousedícího s moderní čtvrtí EUR není nový. Hipodrom neslouží svému původnímu účelu od roku 2013 a klub AS Řím tam chtěl postavit Stadio della Roma.

Kde zakotví Lazio

Vítek se k pozemkům na jihu Říma dostal v rámci převzetí realitního portfolia zadluženého italského magnáta Luky Parnasiho. Plán na výstavbu stadionu pro AS Řím existoval už předtím, zkomplikovalo ho však Parnasiho zatčení kvůli podezření z korupce. Italská média sledovala chystané převzetí Parnasiho impéria zatíženého dluhem vůči Unicredit bance ve výši půl miliardy eur a projektu v Tor di Valle už loni.

Šéf Vítkovy CPI Group Martin Němeček tehdy deníku E15 sdělil, že je transakce odložena kvůli nedohodě na finančních podmínkách. Teď tuto dokončovanou transakci považují italské noviny za hotovou věc.

Jednání o stadionu pro AS Řím definitivně zkrachovala poté, co klub loni koupil americký miliardář Dan Friedkin. Letos v dubnu navíc vypršel termín, do něhož se měli fotbalový klub a vlastník pozemků dohodnout na projektu. Vítek se tak vzápětí obrátil na konkurenci. Také majitel Lazia Řím totiž plánuje výstavbu nového stadionu. Dosud ale počítal s lokalitou na opačném konci metropole u Via Tiberina, kde Lotitova rodina vlastní pozemky.

„Háček je v tom, že do této lokality nevede prakticky žádná hromadná doprava,“ píše La Repubblica. To je důvod, proč římští novináři věnují jednání Vítka s Lotitem velkou pozornost a věří, že dohoda o Tor di Valle může být během několika týdnů na stole.

Od barpultu k římskému Pantheonu

Radovan Vítek není díky četným akvizicím na Apeninském poloostrově neznámou postavou. Kromě nákupů z poslední doby si tamní média všímají i mezinárodních soudních sporů, které českého byznysmena léta provázejí. Týdeník L’Espresso vydal toto pondělí Vítkův profil, kde jej v titulku označuje za „realitního nájezdníka z Východu“. A připomněl, že miliardářův zájem o Itálii se táhne od dob, kdy v Římě pracoval jako barman.

I když je hipodrom díky fotbalu nejsledovanější Vítkovo italskou trofejí, seznam jeho akvizic je dlouhý. Od kancelářských budov v Římě a Miláně až po hotely, golfové kluby a rezorty na jihu poloostrova či na Sicílii.

„Nezastavitelný selfmademan definitivně zapustil kořeny v Itálii,“ konstatuje L’Espresso. Symbolickým důkazem toho je Vítkova rezidence v historickém centru nedaleko římského Pantheonu, která má být dokončena letos v říjnu. Právě v místech, kde byli dlouhá léta sousedy někdejší hybatelé italské ekonomiky Luca Parnasi a Gilberto Benetton. Časy se však mění a pandemie neodvratný proces značně urychlila.

Římský realitní trh je teď podle italských médií v troskách. Kupí se závazky vůči bankám, podnikatelé jsou na pokraji krachu a stavební zakázky brzdí nedostatek likvidity. „Kdo má peníze jako Vítek, může dělat skvělé obchody,“ konstatuje L’Espresso.